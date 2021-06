Shazam 2 a commencé le tournage, voyez comment Zachary Levi a célébré

Le premier Shazam ! Le film a vu le protagoniste éponyme se battre contre le Dr Thaddeus Sivana, qui est devenu habilité par les sept péchés capitaux. Dans la scène de mi-générique de ce film, Sivana incarcérée a reçu la visite de Mister Mind, qui a proposé qu’ils unissent leurs forces. Bien que cela semble indiquer que Sivana et Mind seraient Shazam! Les principaux méchants de 2, Mark Strong a récemment révélé qu’il n’apparaîtrait pas dans la suite. Au lieu de cela, la famille Shazam se mêlera aux filles d’Atlas, l’une des entités dont Billy Batson et ses frères et sœurs adoptifs acquièrent leurs pouvoirs. Helen Mirren et Lucy Liu apparaîtront respectivement comme Hespera et Kalypso, et Rachel Zegler de West Side Story aurait également été choisie comme l’une des filles d’Atlas, bien que l’identité de son personnage n’ait pas encore été révélée.