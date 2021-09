Shazam 2 a terminé le tournage, voici comment le réalisateur de Fury of the Gods a célébré

Après un peu plus de trois mois de tournage, Shazam ! Fury of the Gods passe maintenant à la phase de postproduction, où le film est monté ensemble, les effets visuels sont insérés, etc. Cependant, avec les reprises de plus en plus courantes dans les superproductions hollywoodiennes, il est possible qu’un certain temps ait été alloué à David F. Sandberg et à d’autres les membres de la distribution et de l’équipe se réunissent plus tard pour enregistrer des images supplémentaires. Après tout, Fury of the Gods n’arrive pas avant l’été 2023, ce n’est donc pas comme s’ils se précipitaient pour terminer ce film.