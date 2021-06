in

Pour ce que ça vaut, le prochain Shazam 2 travaille déjà avec une excellente distribution d’ensemble, il est donc peu probable que la présence de Superman soit particulièrement manquée. En plus des stars de retour Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Grace Fulton, Michelle Borth, Ian Chen et DJ Cotrona, la suite à venir devrait également présenter Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler – toutes trois d’entre elles jouaient les filles du dieu Atlas.