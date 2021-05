Ce qui est intéressant à propos de Hespera de Mirren et de Kalypso de Liu, c’est que leurs personnages ne sont pas des méchants directement issus des bandes dessinées comme le Dr Sivana, mais leur père Atlas est l’un des six anciens immortels qui servent de source aux pouvoirs mystiques de Shazam. «Shazam» est un acronyme pour les sources qui incluent Salomon, Hercule, Achille, Zeus, Atlas et Mercure.