Shazam 2: Zachary Levi a un nouveau costume, mais plaisante sur un élément manquant

Avec des caméras qui tournent sur Shazam ! Fury of the Gods, il n’y a certainement pas eu de pénurie de regards réels sur le nouveau costume en action. Des photos de tournage non officielles sont apparues à gauche et à droite en ligne, et il y a une différence positive entre le nouveau look et son prédécesseur. Grâce à son nouveau super costume, un meilleur accent a été mis sur la suite de six packs de Zachary Levi, qui donne aux fans un regard absolument primordial sur un autre piège à soif de DC en cours de fabrication.