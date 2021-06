Shazam franchit le cap du milliard de matchs de chansons par mois

La filiale d’Apple, Shazam, a franchi le cap du milliard de Shazams par mois, a annoncé jeudi la société. L’application de reconnaissance de chansons a également marqué plus de 50 milliards de chansons depuis son lancement en 2022.

Apple a acquis la société en 2018 et construit lentement des fonctionnalités de découverte Shazam plus profondément dans ses services et son système d’exploitation, y compris un panneau Shazam Control Center sur iPhone un framework ShazamKit pour les développeurs sous iOS 15.

Suite à l’acquisition de la société par Apple, Shazam a continué à déployer de nouvelles fonctionnalités sur ses applications iPhone et Android. Vous pouvez également Shazam directement sur le site Web de Shazam depuis l’année dernière.

Apple dit Dance Monkey by Tones et I reste le morceau le plus Shazamed de tous les temps.

Le vice-président d’Apple Music, Oliver Schusser, a déclaré que Shazam aide les utilisateurs à trouver de bonnes chansons et aide les artistes à se faire découvrir :

“Shazam est synonyme de magie”, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple pour Apple Music and Beats, “à la fois pour les fans qui obtiennent une reconnaissance de chanson presque instantanément et pour les artistes découverts. Avec 1 milliard de reconnaissances par mois, Shazam est l’une des applications musicales les plus populaires au monde. Les jalons d’aujourd’hui montrent non seulement l’amour des gens pour Shazam, mais aussi l’appétit toujours croissant pour la découverte de la musique à travers le monde.

Le service de reconnaissance musicale de Shazam fonctionne en créant une signature numérique du son enregistré qui est inintelligible par les humains. Cette signature est ensuite comparée au vaste catalogue de musique étiquetée de Shazam.

Avec iOS 15, Apple ouvre cette fonctionnalité aux applications tierces via le nouveau framework ShazamKit. Les développeurs peuvent profiter de la bibliothèque de contenu Shazam ou créer leurs propres catalogues personnalisés de sons à comparer.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :