Shazam lance une extension pour Chrome avec laquelle vous pourrez connaître le nom de n’importe quelle chanson qui sonne dans votre navigateur | La technologie

Google Chrome a une nouvelle extension qui vient de la main de Shazam et qui aidera les utilisateurs à identifier le nom des chansons qui sonnent dans leurs onglets.

De nos jours, de nombreuses pages Web contiennent des vidéos intégrées qui sont lues automatiquement et, bien qu’elles soient généralement ennuyeuses, ces vidéos ont souvent une musique attrayante. Bien sûr, normalement les noms de ces chansons ne sont pas mentionnés donc nous sommes restés dans l’ignorance totale.

Cette situation était frustrante et, c’est que, toutes ou presque toutes les informations sont sur Internet, mais ne pas pouvoir y accéder est quelque chose qui n’est pas agréable. Shazam a aujourd’hui la solution, au moins, pour les personnes qui utilisent Google Chrome. Cette application et ce service, désormais propriété d’Apple, ont connu leur heure de gloire il y a quelques années.

C’était pratiquement sur tous les appareils mobiles, il était tout à fait normal d’ouvrir l’application au milieu de la rue, à la cafétéria ou dans n’importe quelle situation afin de connaître de manière simple et rapide le nom de la chanson qui joue à ce moment-là. Maintenant, ils ont apporté cela au navigateur Google.

L’extension qu’ils ont lancée aujourd’hui propose ce même système d’exploitation. L’utilisateur doit installer l’extension à partir du lien suivant, une fois l’extension installée, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur son icône. La chose la plus normale après l’avoir installé est qu’il se trouve dans la zone inférieure des extensions.

Le leur est de le placer au début ou de définir l’icône dans la barre Google Chrome, nous aurons donc toujours accès à l’extension. Aussi, de cette façon chaque fois qu’une chanson est jouée, nous pouvons faire pression sur Shazam pour qu’il commence à faire son truc et, logiquement, l’identifier en nous disant son nom.

Cette nouvelle extension est assez intéressante pour les utilisateurs qui naviguent beaucoup tout au long de la journée, et il est également possible de découvrir de nouvelles musiques et chansons en un seul clic. Le meilleur de tous est que, étant pour Google Chrome, il ne sera nécessaire de l’installer qu’une seule fois puisqu’il sera synchronisé avec tous nos ordinateurs avec Chrome.