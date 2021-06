Shazam ! Le réalisateur de Fury of the Gods dévoile les premières images de Zachary Levi ⋆ 10z viral

Alors que la production se poursuit Shazam ! La fureur des dieux à Atlanta, le réalisateur David F. Sandberg s’est rendu sur Twitter pour partager un bref teaser de la prochaine suite de DC. La vidéo offre les premières images du retour de Zachary Levi en tant que Shazam dans son nouveau costume amélioré, qui a été entièrement révélé dans le premier La fureur des dieux définir des photos qui avaient fait surface en ligne hier. Le film très attendu devrait faire ses débuts le 2 juin 2023. Sa date de sortie actuelle ne met la suite contre aucune concurrence directe car il n’en est qu’une prévue ce jour-là.

Vérifiez d’abord Shazam ! La fureur des dieux teaser dans le lecteur ci-dessous.

Bientôt…ish pic.twitter.com/JWWFsXn5ch – David F. Sandberg (@ponysmasher) 3 juin 2021

Après avoir vaincu Sivana et les sept péchés capitaux dans le film de 2019 qui a rapporté plus de 360 ​​millions de dollars de recettes mondiales, Shazam! La fureur des dieux va maintenant voir la famille Shazam faire face à des menaces beaucoup plus dangereuses, avec les présentations des filles d’Atlas, Hespera et Kalypso, qui devraient être interprétées par l’actrice oscarisée Helen Mirren et Kill Bill l’actrice Lucy Liu. West Side Story La star Rachel Zeigler a également été choisie pour un rôle clé non divulgué.

De plus amples détails sur l’intrigue de la suite sont toujours secrets, mais la plupart des acteurs principaux du premier film devraient revenir, notamment Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faith Herman, Meagan Good, Grace Fulton, Michelle Borth , Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, DJ Cotrona, Marta Milans et Cooper Andrews.

Shazam ! La fureur des dieux est à nouveau dirigé par David F. Sandberg (Annabelle : Création) à partir d’un scénario écrit par le scribe de retour Henry Gayden. Il sera produit par Peter Safran.