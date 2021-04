She-Hulk, la nouvelle série originale de Marvel Studios pour Disney +, commence son tournage – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Malgré le fait qu’il y a quelques semaines la production de la nouvelle série She-Hulk de Marvel Studios ait été signalée, nous avons maintenant une confirmation officielle à travers une première photo de sa principale actrice, Tatiana Maslany, dans le tournage, malgré le refus. de l’actrice elle-même lorsque la nouvelle est survenue l’année dernière. Ainsi, on peut déjà voir la première caractérisation en direct de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, qui deviendra She-Hulk dans l’univers cinématographique Marvel.

Ainsi, il s’agit d’une première photographie du plateau de tournage du protagoniste, vêtue d’un sweat jaune de l’Université de Californie à Los Angeles, où Jennifer Walters termine son diplôme en droit, comme indiqué dans les bandes dessinées. Tout cela semble indiquer que nous verrons les origines du personnage et sa transformation ultérieure en She-Hulk; rappelez-vous que si vous poursuivez l’histoire de la bande dessinée, Bruce Banner est directement impliqué dans sa transformation.

Premier regard sur Tatiana Maslany en tant que Jennifer Walters sur #SheHulk.

– She-Hulk Daily (@shehulkdaily) 24 avril 2021

Et c’est que la présence à la fois de Mark Ruffalo en tant que Bruce Banner / Hulk et de Tim Roth en tant qu’abomination a déjà été confirmée après les événements du premier et unique film solo de Hulk au début de l’UCM, à l’époque, joué par l’acteur Edward Norton. Le casting est complété avec Renée Goldsberry dans le rôle d’Amelia et Ginger Gonzaga dans le rôle de la meilleure amie de Jennifer Walters.

She-Hulk devrait être diffusée en première sur Disney + dans le courant de 2022 dans le cadre de la phase 4 actuelle du MCU et qu’elle a commencé avec style avec la série WandaVision et Falcon and the Winter Soldier en attendant les premières sorties. année, en commençant par Black Widow et en continuant avec Shan-Chi et la légende des dix anneaux et éternels.

