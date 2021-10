Shearer partage où il voit Newcastle dans cinq ans

Photo de PAUL ELLIS/. via .

Alan Shearer a déclaré que le Newcastle dans le «pays des rêves» sera un défi pour le titre de Premier League dans cinq ans, comme il l’a dit

L’ancien attaquant a admis, cependant, d’un point de vue réaliste, qu’il faudra beaucoup plus de temps à Newcastle pour contester sur ces fronts.

ARRÊTEZ DE RIRE DE JOSE MOURINHO.

Ce fut un mois tourbillonnant pour les fidèles de l’armée Toon et ils n’oublieront pas.

Leur propre rêve, au début de ce mois, aurait été d’avoir Mike Ashley à l’extérieur, les Saoudiens à l’intérieur et Steve Bruce plus dans la pirogue.

Et peut-être à la surprise de beaucoup, les voici et ils peuvent désormais rêver en grand quant à la direction que le club peut prendre.

Mais Shearer a expliqué pourquoi Newcastle gravira cette échelle beaucoup plus lentement que Man City, Chelsea et son équipe de Blackburn, vainqueur du titre.

« Si nous parlons du pays des rêves, alors je les vois défier pour la Premier League », a déclaré Shearer.

« Si je parle de manière réaliste, cela pourrait prendre un peu plus de temps que cela pour défier au sommet de la Premier League.

« On parle de quelques géants du football anglais. Man City, Chelsea, Liverpool et Man United. Ils ont tous des fonds pour y rester et pour concourir.

«Mais n’oublions pas que je faisais partie d’une équipe de Blackburn sous Jack Walker qui avait un poids financier et en trois ans, nous avons remporté la Premier League. Je ne vois pas cela se produire avec Newcastle. Je vois qu’il leur faut plus de temps pour contester. Je pense que la menace des autres clubs est plus forte maintenant que lorsque nous l’avons gagné.

Avant que quoi que ce soit puisse arriver à long terme, les membres du conseil d’administration doivent se tourner vers le présent et la situation actuelle du club.

Si Newcastle était dans une position de confort, alors ils pourraient vraiment montrer leur poitrine et apporter un nom possible qui attirerait l’attention de tout le monde.

Mais avec un combat de relégation entre les mains, ce grand nom pourrait simplement appuyer sur pause sur la télécommande et attendre de voir ce qui se passe, ce qui modifie ensuite les plans du club.

Ils devront peut-être opter pour une option à court terme, avant de penser à long terme, mais cela soulève alors la question de savoir qui viendrait en sachant qu’ils recevront la botte dès qu’ils maintiendront le club en place ?

