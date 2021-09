Sheepo est une Metroidvania collectrice de créatures mignonne, bientôt disponible

Tous les Metroidvania ne se démarquent pas avec succès de la foule sur Switch, mais mouton espère le faire grâce à un mécanicien plutôt soigné pour “améliorer” votre personnage.

L’idée est que vous essayez de découvrir et de préserver des créatures variées sur une planète mourante, et dans le processus d’hériter de leurs capacités. L’histoire est assez dingue, ce qui peut souvent être une bonne chose.

Sheepo est un jeu de plateforme metroidvania excentrique avec une touche unique : son gameplay ne contient pas de combat standard. Vous incarnez Sheepo, un zoologiste extraterrestre mouton qui change de forme et qui est chargé d’explorer la planète inexplorée Cebron et de collecter des échantillons de ses espèces vivantes, afin de les sauver de l’extinction avec la mort prochaine de l’étoile de leur planète. Pour capturer une créature, Sheepo doit trouver son œuf non éclos, qui se trouve être gardé par la reine de cette espèce…

Après avoir été bien accueilli sur Steam, cela fait maintenant son chemin vers les consoles, y compris le Switch on 20 octobre pour 10,99 $/10,99 €/9,89 £. Vous trouverez ci-dessous un autre texte de présentation des relations publiques pour vous donner une idée de ce dont il s’agit.

Jeu de plateforme pacifiste Metroidvania : dans une charmante tournure unique du genre Sheepo ne contient aucun combat en tant que tel – vous capturez ces créatures pour les conserver !

Plate-forme serrée avec des commandes soyeuses. Incarnez à la fois Sheepo et la variété de créatures avec lesquelles vous entrez en contact. Le gameplay reste frais car vous apprenez constamment les mouvements de chaque créature !

Traversez un paysage tentaculaire avec des tonnes de pièces et de personnages cachés. Explorez d’anciennes mines, un centre commercial abandonné, des forêts luxuriantes, le système d’égout crasseux et bien plus encore.

75+ plumes cachées à collecter (la monnaie de la planète), qui peut être dépensée dans la dernière boutique restante de DeadMall.

Gameplay non linéaire. Au fur et à mesure que vous explorez, découvrez des œufs et obtenez plus de transformations. Le monde de Sheepo s’ouvre rapidement pour vous permettre de créer votre propre itinéraire -Rencontrez les habitants et découvrez ce qui se passe sur la planète Cebron.

Chaleureux, esthétique mignonne, avec une bande-son fantaisiste pour vous accompagner dans vos aventures. Disponible en Anglais, allemand, français, chinois traditionnel et japonais

Faites-nous savoir ce que vous en pensez – êtes-vous tenté de ramasser cela?