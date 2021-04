Sheepstor: Un terrain dans le parc national de Dartmoor près de Burrator est à vendre | UK | Nouvelles

Sheepstor, qui se trouve près du réservoir Burrator dans le parc national de Dartmoor, comprend un rare monument de l’âge du bronze du cercle de pierres Yellowmead, rapporte Plymouth Live.

Sheepstor est maintenant à la recherche d’un nouveau propriétaire en pleine propriété et il est annoncé sur Rightmove avec un prix indicatif de 145 000 £.

Symonds and Sampson, une agence immobilière située à proximité d’Axminster, dans le Devon, décrit la terre comme un « havre pour les amoureux de la nature, de l’histoire et de ce paysage sauvage et préservé ».

Mais quiconque achèterait la propriété franche ne serait pas en mesure d’apporter des modifications au terrain car il est désigné comme terrain d’accès public en vertu de la loi sur les communes de Dartmoor.

La loi est entrée en vigueur en 1985 pour traiter de la réglementation des droits de pâturage et du contrôle de l’accès du public, y compris ceux à pied et à cheval.

Cependant, les propriétaires d’entreprises à proximité ont fait valoir que la vente n’aura pas d’incidence sur la région.

Graham Palmer, qui dirige Lambs Park Farm, qui jouxte les pentes du terrain à vendre, a déclaré: «Eh bien, du point de vue de l’agriculture, cela ne fera aucune différence pour nous.

«Les nouveaux propriétaires ne peuvent rien faire de différent de ce que les propriétaires précédents ont parce que nous avons des droits communs et des programmes d’intendance des terres.

« Donc, je m’attends à ce que les choses se déchaînent autant qu’elles l’ont fait depuis longtemps. »

La famille de M. Palmer vit sur le site depuis 1957.

L’annonce Rightmove indique également que Drake’s Leat se trouve sur une partie de la lande. C’était l’une des premières sources d’approvisionnement en eau municipales du pays, installée par Sir Francis Drake lorsqu’il était maire de Plymouth.

Drake faisait partie du comité qui a examiné la proposition et, quelques années plus tard, était le principal entrepreneur pour la construction du leat artificiel.

Il a été fait pour fournir à la population locale de l’eau douce comme auparavant, Plymouth dépendait des sources et de l’eau de puits. Le cuir artificiel a été coupé environ sept pieds de large et mesurait un peu plus de 18 miles de long et il y reste encore aujourd’hui.

L’annonce Rightmove ajoute: « Une occasion unique d’acheter le monument emblématique de Dartmoor de Sheeps Tor situé dans environ 127,35 acres (51,54 ha) de landes en pleine propriété. La propriété comprend également une partie de Sheeps Tor Common, Yellowmead Down et le cercle de pierres Yellowmead.

«En tout environ 127,35 acres (51,54 ha). Une occasion unique d’acquérir l’un des joyaux de Dartmoor.

« L’histoire extrêmement intéressante du bien est bien documentée, en particulier les nombreuses caractéristiques anciennes étant une enceinte Tor.

«La région serait l’un des sites archéologiques les plus importants d’Europe occidentale. [The] La limite nord est marquée par des bornes en granit, au nord-est par le leat et le côté sud par des murs de pierre. «

La vente aux enchères sera diffusée en ligne le vendredi 21 mai à partir de 12h, ici.