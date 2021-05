Sheetz Crypto News: 9 choses à savoir car la première chaîne accepte le Bitcoin, le Dogecoin et d’autres crypto-monnaies

Sheetz fait des vagues dans l’espace crypto aujourd’hui après que la chaîne de commodités a annoncé qu’elle était la première à accepter des actifs numériques pour les paiements.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’acceptation de la cryptographie par Sheetz.

Une nouvelle version de Sheetz précise que la société utilise Flexa pour permettre les paiements cryptographiques sur ses sites. Cela permettra aux clients d’utiliser Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD), Dogecoin (CCC:DOGE-USD), Litecoin (CCC:LTC-USD), et d’autres cryptos pour leurs achats. Sheetz commencera à accepter les paiements cryptographiques à certains endroits cet été. Au début, cela ne permettra que les paiements en magasin, mais il prévoit d’ajouter la prise en charge des paiements à la pompe plus tard cette année. Selon le communiqué de presse, Sheetz prévoit également d’ajouter la prise en charge de son programme de récompenses lors du paiement par crypto. Cela leur permettra de gagner des points lors de l’utilisation d’applications prenant en charge Flexa. Sheetz doit mettre à niveau son système de paiement pour gérer la prise en charge des crypto-monnaies. Cela lui a valu de rencontrer NCR, son partenaire technologique pour les points de vente. Les deux ont élaboré un système qui fonctionne avec Flexa pour ajouter la prise en charge de la cryptographie.

Linda Smith, responsable des paiements chez Sheetz, a déclaré cela à propos de la décision d’accepter la cryptographie.

« Par-dessus tout, notre mission chez Sheetz est de continuer à fournir à nos clients le guichet unique ultime où ils peuvent faire le plein de leur voiture et rafraîchir leur corps. En conséquence, nous innovons constamment et explorons de nouvelles offres pour vraiment donner à nos clients ce qu’ils veulent, quand ils le veulent, 24/7/365 – ce qui inclut l’acceptation de nombreuses formes de paiement. Nous sommes très heureux de travailler avec Flexa pour déployer la prise en charge des crypto-monnaies et d’autres types d’actifs numériques dans nos magasins. »