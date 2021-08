Sheff Utd sécurise le défenseur de Liverpool avec Man Utd et les anciennes stars de Leeds ensuite

in

Sheffield United a finalisé la signature du prêt du défenseur de Liverpool Ben Davies, qui pourrait bientôt être rejoint à Bramall Lane par deux autres joueurs.



Le joueur de 26 ans était une signature d’urgence pour les Reds lors de la fenêtre de transfert de janvier. Jurgen Klopp avait besoin de renforts défensifs en raison de blessures très médiatisées. Virgile van Dijk et Joel Matip ont été exclus pour le reste de la saison et l’Allemand a eu besoin d’aide.

On pensait qu’il opterait pour un joueur de renom et le mouvement pour Davies est sorti de nulle part. Il avait joué 145 fois pour Preston et a été soudainement largué à Anfield.

Mais le mouvement de rêve s’est avéré être une fausse aube car il n’a pas encore botté un ballon pour les Merseysiders. Le demi-centre est devenu la première recrue du patron des Blades, Slavisa Jokanovic.

Le club de championnat a déclaré sur son site officiel: “Ben Davies de Liverpool arrive à Bramall Lane pour un contrat d’une saison, ce qui le verra rester à S2 pour le reste de la campagne 2021/22 et renforcer les options défensives de United à l’avenir.”

Davies a également eu des périodes de prêt à York, Tranmere, Southport, Newport et Fleetwood. Une performance décente dans le South Yorkshire pourrait rendre le déménagement permanent car il est peu probable qu’il soit nécessaire à Liverpool.

Davies l’une des trois cibles de United

Avec Davies désormais à bord, Jokanovic peut porter son attention sur d’autres cibles. Amad Diallo semble être excédentaire par rapport aux exigences de Manchester United.

Le joueur de 19 ans devrait être prêté en vue d’acquérir de l’expérience en équipe première. L’ailier ivoirien a rejoint les Diables rouges en début d’année après avoir conclu un accord en octobre dernier.

Le déménagement du jeune de 19 ans a coûté à United des frais initiaux de 19 millions de livres sterling. Cependant, cela pourrait être presque doublé après les add-ons. L’international ivoirien a fait ses débuts en Premier League en mai, commençant par une défaite 2-1 contre Leicester City.

Mais l’arrivée de Jadon Sancho signifie qu’il est susceptible de voir peu d’action à Old Trafford. Jokanovic tient à ce qu’il porte des rayures rouges et blanches pour 2021-2022 et espère bientôt un accord de prêt.

Et le tacticien serbe vise un triplé de prêts en tant qu’ancien milieu de terrain de Leeds Ronaldo Vieira est sur le radar, selon The Sun. Il est dans les livres de la Sampdoria depuis l’été 2018.

Le joueur de 23 ans a disputé 44 matches avec le club mais a été prêté au Hellas Verona la saison dernière. Cela n’a pas fonctionné car le temps de jeu était limité et un retour dans le Yorkshire pourrait être envisagé.

