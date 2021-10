Sheffield : quatre policiers tombent malades après avoir été exposés à un « produit chimique inconnu »

Des officiers ont été appelés dans les appartements de Park Hill à Sheffield (Photo: Google)

Quatre policiers sont tombés malades après avoir été exposés à un produit chimique inconnu lorsqu’ils ont été appelés pour signaler un homme « grièvement blessé » dans un immeuble.

L’homme, au début de la trentaine, a dû recevoir une RCR sur les lieux et reste dans un état grave à l’hôpital.

Quatre des officiers qui ont répondu à l’appel ont alors eu besoin de soins médicaux, mais seraient en convalescence.

La scène dans les appartements de Park Hill au large de Duke Street à Sheffield a été bouclée alors que des tests étaient effectués pour établir à quel point le produit chimique était dangereux pour les personnes des environs.

Vers minuit, la police a déclaré que les tests étaient terminés et qu' »il n’y a plus de risque de contamination car aucune trace de substances nocives n’a été trouvée ».

« Les policiers réduisent maintenant la scène à la seule propriété impliquée et rentreront dans la propriété pour poursuivre les enquêtes sur ce qui s’est passé », a ajouté la police du South Yorkshire.

Des équipes du Yorkshire Ambulance Service et du South Yorkshire Fire and Rescue Service ont également assisté à l’incident.

L’homme blessé a été transporté à l’hôpital général du Nord pour y être soigné.

