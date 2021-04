Sheffield United a battu Brighton et Hove Albion 1-0 à Bramall Lane

24/04/2021

Le 25/04/2021 à 00:38 CEST

le Sheffield a gagné 1-0 contre Brighton lors de la réunion tenue ce samedi dans le Voie Bramall. le Sheffield United est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Wolverhampton Wanderers et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Brighton et Hove Albion a dû se contenter d’un nul nul contre lui Chelsea. Avec cette défaite, l’équipe de Brightonian a été placée en seizième position après la fin du duel, tandis que le Sheffield United est vingtième.

La première équipe à marquer était l’équipe Shefieldan, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Mcgoldrick Dans la minute 19. Avec ce résultat la première partie du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Le technicien de la Sheffield, Paul Heckingbottom, a donné accès au champ à Burke Oui Lundstram remplacer Brewster Oui Osborn, tandis que du côté du Brighton, Graham Potter remplacé Connolly, Jahanbakhsh et La gauche pour Brut, Moder Oui Trossard.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe locale avec seulement trois cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Mcgoldrick, Baldock Oui Stevens.

Avec ces trois points, le Sheffield occupait la vingtième place avec 17 points, occupant une place de relégation en deuxième division, tandis que le Brighton il s’est classé 16e avec 34 points à la fin du match.

Le lendemain, le Sheffield United jouera contre lui Tottenham Hotspur loin de chez soi et Brighton et Hove Albion jouera son match contre lui Leeds United dans son fief.

Fiche techniqueSheffield United:Ramsdale, Egan, Baldock, Bryan, Bogle, Stevens, Norwood, Fleck, Osborn (Lundstram, min 81), Mcgoldrick et Brewster (Burke, min 65)Brighton et Hove Albion:Sánchez, Dunk, Veltman, Webster, Bissouma, Lallana, Trossard (gauche, min 82), Moder (Jahanbakhsh, min 67), Gross (Connolly, min 67), Welbeck et MaupayStade:Voie BramallButs:Mcgoldrick (1-0, min.19)