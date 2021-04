Sheffield United accueille Brighton et Hove Albion

23/04/2021 à 21:02 CEST

le Sheffield reçoit ce samedi à 21h00 la visite du Brighton dans le Voie Bramall lors de leur trente-troisième match en Premier League.

le Sheffield United Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la trente-troisième journée après avoir subi une défaite contre lui. Wolverhampton Wanderers lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 32 matches disputés jusqu’à présent en Premier League, avec une séquence de 17 buts en faveur et 56 contre.

Du côté des visiteurs, le Brighton et Hove Albion a récolté un nul nul contre le Chelsea, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. À ce jour, sur les 32 matchs que l’équipe a disputés en Premier League, ils en ont remporté sept avec un solde de 33 buts pour et 38 contre.

En tant que local, le Sheffield United Il a gagné trois fois, a été battu 12 fois et a fait match nul une fois en 16 matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Aux sorties, le Brighton et Hove Albion a un solde de cinq victoires, six défaites et cinq nuls en 16 matchs joués, de sorte que les joueurs de la Sheffield United Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Sheffield United, en fait, les chiffres montrent une égalité en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en décembre 2020 et le résultat a été un match nul (1-1).

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la Premier League, on voit qu’avant la dispute du match, le Brighton et Hove Albion est en avance sur le Sheffield United avec une différence de 20 points. À ce moment, le Sheffield United il a 14 points et est en vingtième position. Pour sa part, Brighton et Hove Albion il compte 34 points et occupe la seizième place du classement.