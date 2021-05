Sheffield United accueille Crystal Palace

07/05/2021 à 16:01 CEST

Samedi prochain à 16h00 se jouera le match de la trente-cinquième journée de la Premier League, qui mesurera à Sheffield et à Palais dans le Voie Bramall.

le Sheffield United Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au trente-cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Tottenham Hotspur lors du match précédent par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans cinq des 34 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 18 buts en faveur et 60 contre.

Du côté des visiteurs, le Palais de cristal a subi une défaite à la Manchester City dans le dernier match (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les 33 matchs disputés par le Palais de cristal en Premier League, il en a remporté 10 avec un bilan de 34 buts pour et 56 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Sheffield United ils ont réalisé un bilan de quatre victoires, 12 défaites et un nul en 17 matchs disputés à domicile, de sorte qu’ils forment une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Palais de cristal a un bilan de cinq victoires, huit défaites et trois nuls en 16 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Sheffield United si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Voie Bramall, obtenant en conséquence deux défaites et un nul en faveur du Sheffield United. La dernière fois qu’ils ont joué au Sheffield et le Palais Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est conclu sur un 2-0 pour les visiteurs.

En regardant sa position dans le classement de la Premier League, nous pouvons voir que le Palais de cristal se dresse au-dessus du Sheffield United avec un avantage de 21 points. Les locaux, avant ce match, sont à la vingtième place avec 17 points au classement. Pour sa part, le Palais de cristal il compte 38 points et occupe la treizième place du classement.