Sheffield United confirme le départ de Chris Wilder avec l’ancien patron de Bournemouth, Jason Tindall, prêt à occuper un poste d’entraîneur aux côtés de Paul Heckingbottom

Sheffield United a confirmé que Chris Wilder avait quitté le club par consentement mutuel avec l’ancien patron de Bournemouth, Jason Tindall, prêt à former une nouvelle équipe de direction à Bramall Lane.

talkSPORT comprend que Tindall travaillera aux côtés de Paul Heckingbottom pour le reste de la saison dans un rôle d’entraîneur de la première équipe.

Getty Images Tindall devrait déménager à Bramall Lane

Les Blades ont confirmé la sortie de Wilder samedi soir, son ancien assistant Alan Knill devant être maintenu au club.

À son départ, Wilder a déclaré: «Être directeur de Sheffield United a été un voyage spécial et que je n’oublierai jamais.

«J’ai été ravi d’avoir cette opportunité en 2016 et j’ai été ravi du succès que nous avons obtenu, y compris deux promotions et un meilleur résultat en Premier League.

«Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué aux réalisations du club en cours de route, y compris les joueurs, le personnel et, en particulier, les supporters.

Tindall a été directeur adjoint d’Eddie Howe de 2008 à 2020 à Bournemouth et à Burnley, avant de se voir confier les rênes après la sortie de Howe à la fin de la saison dernière.

AFP Wilder était une bouffée d’air frais en Premier League la saison dernière – mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu ce trimestre

Cependant, Tindall a été limogé après une période décevante de six mois en charge de la promotion chassant Cherries.

Heckingbottom, l’entraîneur des moins de 23 ans du club, prendra probablement en charge les Blades pour leur voyage à Leicester dimanche.

Wilder, un jeune fan de Sheffield United, a pris la relève en mai 2016 et a remarquablement guidé les Blades du pied de la Ligue 1 à la Premier League en trois ans.

Les Blades ont dépassé les attentes en terminant neuvième en 2019/20, mais cette campagne a été une tout autre histoire: gérer seulement quatre victoires en 28 matchs, marquer seulement 16 buts et en concéder 45.

Une déclaration du club disait: «Nous sommes convaincus que tous les fans des Blades du monde entier se joindront à nous pour remercier Chris pour son travail acharné, son engagement et son expertise dans la conduite du club.

Aujourd’hui est un triste jour pour tout le monde dans ce grand club de football. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille, je ne l’oublierai jamais. Nous avons vraiment partagé des moments fantastiques sur et en dehors du terrain ensemble. Désolé, nous vous avons laissé tomber à la fin. pic.twitter.com/0iANmyEzo0 – Oli McBurnie (@oli_mcburnie) 13 mars 2021

«Maintenant, le club va tourner son attention pour terminer la saison aussi fort que possible et si nous sommes relégués, pour préparer le championnat.

«Nous confirmons notre intention de garder le noyau du groupe de joueurs ensemble et continuerons d’investir davantage dans l’académie et la première équipe, afin de nous placer dans la meilleure position possible pour l’avenir.»

L’attaquant de United Oli McBurnie a écrit sur Twitter: «Aujourd’hui est un triste jour pour tout le monde dans ce grand club de football.

«Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille, je ne l’oublierai jamais.

«Nous avons vraiment partagé des moments fantastiques sur et en dehors du terrain ensemble. Désolé de vous avoir laissé tomber à la fin. «

Le défenseur John Egan a également remercié Wilder sur la même plateforme et a déclaré: «Merci pour tout. Le temps de nos vies. »