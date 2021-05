Sheffield United nomme Slavisa Jokanovic comme successeur de Chris Wilder

Slavisa Jokanovic a été confirmé comme nouveau manager de Sheffield United.

L’ancien patron de Fulham et Watford a signé un contrat de trois ans avec les Blades.

Regardez qui est de retour!

Le Serbe, qui a remporté une promotion en Premier League avec Watford et Fulham, ne semble pas avoir figuré sur la liste des dirigeants des Blades.

Lors de la signature de son contrat avec les Blades, Jokanovic a déclaré: «Je suis honoré de devenir le manager de ce club de football historique et je suis reconnaissant au prince Abdullah bin Mosa’ad bin Abdulaziz Al Saud, Yusuf Giansiracusa et Stephen Bettis de m’avoir fait confiance pour commencez ce nouveau chapitre pour les lames.

«Nous partageons tous la même vision à long terme, la même passion et la même ambition pour Sheffield United.

«Je suis ravi de travailler à nouveau dans le football anglais et j’ai hâte de commencer avec les joueurs et le staff, ainsi que de rencontrer nos supporters passionnés et fidèles alors que nous nous préparons pour le défi du championnat.

«Je tiens à assurer à nos incroyables fans que nous sommes pleinement déterminés à aider l’équipe à atteindre ses objectifs et à vous faire sentir fier.

«Avec votre soutien, nous pouvons faire de Bramall Lane une forteresse et je ne doute pas que votre voix fera une grande différence pour l’équipe après si longtemps sans vous la saison dernière.

«Travaillons ensemble pour ramener Sheffield United à la place du club.»