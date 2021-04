Sheffield United se bat alors que David McGoldrick remporte la première victoire de Paul Heckingbottom contre Brighton

David McGoldrick a assuré que Sheffield United ne quittera pas la Premier League sans combat alors qu’il remportait une victoire 1-0 contre Brighton.

Déjà relégués, les Blades ont obtenu les trois points grâce à un tir instantané de l’Irlandais.

.

David McGoldrick a marqué son septième but de la saison en Premier League

Les hommes de Graham Potter pensaient avoir égalisé grâce à Jakub Moder, mais le VAR a joué une fois de plus un rôle puisque l’international polonais a été correctement déclaré hors-jeu.

Les Seagulls ne sont toujours pas mathématiquement sûrs cette saison et se plaindront de manquer une occasion d’assurer leur sécurité contre une équipe déjà consignée au championnat.

United a un gros travail de reconstruction cet été, mais après sa troisième feuille blanche de la saison et juste une cinquième victoire, il y a certainement des points positifs.

Un bon début de match par les Blades a été presque annulé après 12 minutes lorsqu’un passage au centre du terrain par Yves Bissouma n’a pas été contrôlé, ce qui lui a permis de mettre Neal Maupay à travers le but.

.

Jakub Moder pensait avoir égalisé les Seagulls

L’attaquant de Brighton n’était pas marqué sur le bord de la surface de réparation, mais heureusement pour les hôtes, Aaron Ramsdale avait repéré le danger et avait couru depuis son but pour faire un beau bloc contre le tir poussé de Maupay.

Cela s’est avéré un gros arrêt de la part du gardien international des moins de 21 ans de l’Angleterre, car peu de temps après, McGoldrick a ouvert le score.

Enda Stevens a libéré Osbourn sur la gauche et son centre dans la surface a été tranché par Joel Veltman jusqu’au bord de la surface de réparation, où la tentative de Pascal Gross d’éliminer le danger a ensuite ricoché sur Rhian Brewster et sur le chemin de McGoldrick, dont tiré au virage de huit mètres sur le gardien de but du mauvais pied Robert Sanchez et a roulé dans le filet.

Les visiteurs ont offert peu de réponses, les efforts bloqués de Bissouma et Jakub Moder alors que la mi-temps approchait de tout ce qu’ils pouvaient vraiment rassembler.

.

Ce fut un après-midi frustrant pour Adam Lallana et co.

Il était immédiatement perceptible qu’il y avait plus d’intention de la part de Brighton après le redémarrage alors que Lallana travaillait à Ramsdale, mais son tir était droit sur le gardien de but.

Lallana et Danny Welbeck se sont ensuite associés pour faire passer Maupay à nouveau, mais une fois de plus, Ramsdale a produit un bon arrêt pour refuser l’attaquant, descendant rapidement pour pousser le ballon autour du poteau après que Maupay ait tenté de faire glisser le ballon dans le coin inférieur du filet.

C’était comme si un égaliseur arrivait et Brighton pensait l’avoir eu après 56 minutes lorsque Moder a renvoyé le ballon à bout portant après un corner. Cependant, VAR a montré que l’international polonais était clairement hors-jeu.

Lallana n’a pas pu diriger une tête sur la cible et Bissouma a également vu un effort passer au loin alors que les visiteurs continuaient de frapper à la porte.

.

Paul Heckingbottom célèbre sa première victoire à Sheffield United avec le vainqueur David McGoldrick

Les Blades étaient maintenant limités à essayer de jouer sur la contre-attaque et une rare incursion en avant a vu McGoldrick envoyer un tir de curling entre les mains de Sanchez.

Brighton aurait dû égaliser au milieu de la seconde mi-temps. Alireza Jahanbakhsh a coupé le ballon pour Maupay à l’intérieur de la surface de réparation, mais l’attaquant a en quelque sorte levé son tir au-dessus de la barre transversale.

À l’autre bout, Jayden Bogle aurait pu calmer les nerfs de l’équipe locale, mais sa finition apprivoisée sur le centre de George Baldock était médiocre car Sanchez a facilement étouffé le ballon.

C’était le dos au mur des hôtes alors qu’ils essayaient de s’accrocher, ce qu’ils ont réussi à faire grâce à une finition capricieuse de Jahanbakhsh et à un autre bon arrêt de Ramsdale – qui a bien fait de repousser un tir plongeant et déviant de Jose Izquierdo tard. au.