Sheffield Wednesday raviverait son intérêt pour l’agent libre Nathaniel Mendez-Laing.

L’ancien ailier de Sheffield United et Cardiff City, 29 ans, est sans club depuis son départ estival de Middlesbrough.

Les Owls auraient eu un intérêt pour Mendez-Laing pendant la fenêtre de transfert d’été, mais une décision ne s’est jamais vraiment concrétisée.

Mercredi a apporté une multitude de nouveaux renforts offensifs dans le cadre d’une refonte majeure de l’équipe suite à leur relégation en League One.

Le patron des Owls, Darren Moore, a opté pour les signatures de Saïdo Berahino, Theo Corbeanu et Olamide Shodipo entre autres devant Mendez-Laing.

Mais The Star rapporte que mercredi pourrait poursuivre la signature de Mendez-Laing alors qu’ils cherchent à renverser la vapeur.

Hors du rythme

Les Owls ont subi un quatrième match nul consécutif ce week-end, encaissant un autre but en retard.

Cela laisse les premiers favoris de la promotion au huitième rang du classement, à cinq points des places de barrage et à 11 points du leader de la ligue.

Malgré le thème récurrent des buts encaissés en fin de match, mercredi a en fait l’un des meilleurs records défensifs de la ligue avec seulement Plymouth Argyle, Wigan Athletic et Rotherham United, qui sont tous dans les quatre premiers, encaissant moins de buts.

C’est à l’autre bout du terrain que les luttes des Owls semblent se situer, car ils font partie des équipes les moins performantes de la ligue.

Si mercredi doit commencer à grimper dans le classement, ils doivent être beaucoup plus efficaces devant le but.

La signature de Mendez-Laing pourrait être un véritable coup pour Darren Moore et les Owls, car il y a également eu des rapports d’intérêt du championnat pour l’agent libre.

Par conséquent, Moore devra agir rapidement s’il veut obtenir son homme.

Mendez-Laing a beaucoup d’expérience en League One ayant représenté une multitude de clubs à ce niveau, notamment Peterborough United, Rochdale et Sheffield United.

L’attaquant a également exercé son métier dans le championnat et la Premier League après avoir aidé à obtenir une promotion dans cette dernière avec Cardiff City en 2018.

Cependant, ses sorts les plus réussis sont venus en League One où il était une menace constante sur l’aile avec son rythme et sa force.

Moore a réitéré sa position sur l’activité de transfert du club plus tôt ce mois-ci dans une interview avec The Star.

Parlant de la préparation du club pour la fenêtre de transfert de janvier, il a déclaré: «Nous aurons ces discussions très bientôt. Les gens peuvent regarder et penser que tout ne se passe qu’en janvier, mais le travail a déjà commencé. »

Étant donné que Mendez-Laing est actuellement un agent libre, il pourrait signer immédiatement avec le club, ce qui pourrait donner aux Owls un coup de pouce bien nécessaire pour renverser la forme de leur ligue.

Options au sein

Cependant, mercredi, le club dispose déjà d’une multitude d’ailiers qui manquent de temps de jeu ou jouent hors de position.

Très bien noté, Theo Corbeanu prêté par Wolverhampton Wanderers et Sylla Sow ont tous deux été rarement utilisés pour une raison quelconque, les camées du banc étant leur principale source de minutes dans le match.

L’ancien homme de Middlesbrough, Marvin Johnson s’est retrouvé avec le plus de temps de jeu, mais dans une position différente de celle qu’il a l’habitude de remplir souvent à l’arrière gauche et plus récemment à l’arrière central gauche.

Les postes étendus de mercredi ont souvent été occupés par des joueurs moins habitués à ce rôle, notamment Callum Paterson, Jayden Brown et Dennis Adeniran.

Compte tenu des ailiers que Darren Moore a à sa disposition et du retour prochain de Josh Windass, il reste à voir si un nouvel ailier sera la priorité du club.