Shein enquête sur les fausses publicités contre les minorités ouïghoures

in

30/08/2021 à 9h02 CEST

SPORT.es

La société de mode chinoise Shein a ouvert une enquête sur de « fausses » offres d’emploi discriminatoires. affichés sur les sites de recrutement à votre nom. Les publicités vues par le média britannique BBC visaient les travailleurs d’usine et d’entrepôt. Ils ont dit que les personnes ayant certaines origines ethniques minoritaires, y compris les Ouïghours, ne devraient pas s’inscrire.

Shein a déclaré qu’il n’avait ni financé ni approuvé les annonces et qu’il avait promis de “maintenir des normes de travail élevées”. Le sort des Ouïghours en Chine a suscité une condamnation internationale. Shein, en pleine croissance, est en concurrence avec des entreprises comme Boohoo sur le marché des jeunes acheteurs et a collaboré avec des célébrités et des influenceurs pour créer une clientèle en ligne.

Diverses annonces au nom de Shein ont été diffusées entre avril et décembre 2020 sur des sites de recrutement chinois. Ils ont proposé des emplois dans leurs usines ou entrepôts à Guangzhou qui rapportaient environ 16 yuans. (1,81 £) par heure, en plus de dire que les travailleurs n’avaient pas besoin d’être testés pour Covid.