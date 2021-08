Shein lancera une série de concours de design avec un prix de 100 000 $ – WWD

Il y a un autre nouveau concours de design.

Le 22 août, Shein, le détaillant de mode rapide directement aux consommateurs basé en Chine, lancera sa série inaugurale Shein X 100K Challenge, une série de quatre épisodes où des designers émergents s’affronteront pour une chance de gagner 100 000 $. La série sera diffusée sur les pages YouTube, Twitter, Instagram et Facebook de la société ainsi que sur son application quatre dimanches consécutifs.

Appelé le défi « Be Bold, Be You », le concours sera jugé par un groupe de célébrités et de personnalités de l’industrie de la mode, dont Khloé Kardashian, Christian Siriano, Jenna Lyons, Law Roach et Laurel Pantin.

Trente concurrents seront réduits à cinq qui s’envoleront pour Los Angeles pour la finale et auront la chance d’être encadrés en tête-à-tête par les juges. Le gagnant sera révélé lors de l’épisode final de la série le 12 septembre, lorsque le prix de 100 000 $ sera décerné.

Les collections de créateurs Shein X seront également présentées lors du défilé de mode virtuel de la marque à l’automne 2021 le mois prochain.

Shein, qui a été fondée il y a plus de dix ans par Chris Xu, propose des vêtements et des accessoires tendance pour femmes et hommes de créateurs émergents. La société a lancé le programme d’incubateur Shein X en janvier afin d’aider ces petites entreprises à faire passer leurs marques au niveau supérieur. Au moment du lancement, Shein a déclaré qu’il s’occuperait de la fabrication en Chine, ainsi que du marketing et de la vente au détail de tous les designs, les créateurs obtenant un pourcentage des bénéfices des ventes tout en conservant la propriété ultime des designs.

Le Shein X 100K Challenge a débuté en avril et les fans ont été invités à voter pour leurs favoris le mois dernier.