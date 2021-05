Shein usurpe Amazon comme la plus grande application de shopping aux États-Unis

Crédit: Andy Walker / Autorité Android

Amazon n’est plus la meilleure application de shopping aux États-Unis, le détaillant chinois Shein a pris la première place du pays sur Android et iOS, et l’application est également en tête des classements dans plusieurs pays, selon les données.

Shein a été fondée en 2008, selon TechCrunch, et pourrait maintenant être évaluée à 15 milliards de dollars selon les estimations. Le détaillant de mode est basé en Chine et contrôlerait ses lignes de production de haut en bas. Cela signifie qu’il peut s’adapter à la volée aux tendances et à la demande mondiales. Il prend également en charge les paiements PayPal, propose un service d’assistance à la clientèle par chat en direct et la livraison gratuite pour les commandes de plus de 49 $. Sa croissance aux États-Unis est probablement due en partie à ces facteurs.

Elle a pris la première place en tant qu’application de magasinage la plus installée aux États-Unis le 11 mai. Selon App Annie, elle continue d’occuper cette position au moment de la rédaction de cet article. À l’échelle mondiale, il se trouve au sommet d’au moins 14 classements d’applications nationaux. Shein est désormais classée 17e application la plus populaire aux États-Unis. Cependant, son ascension n’est pas limitée à Android. Shein se classe également comme la plus grande application de magasinage sur iOS dans plus de 50 pays, selon les données de Sensor Tower.

Shein n’est cependant pas disponible sur certains marchés. Il faisait partie des plus de 50 applications chinoises interdites par le gouvernement indien à la fin de 2020.

