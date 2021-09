Sheku et Isata Kanneh-Mason annoncent le premier album en duo ‘Muse’

Sheku et Isata Kanneh-Mason, frères et sœurs en tête des charts, ont annoncé la sortie de Muse, leur premier album en duo, le 5 novembre 2021. Leur nouvel enregistrement comprend une sélection variée de musique pour piano et violoncelle composée par Samuel Barber et Sergei Rachmaninov. l’étendue des émotions humaines complexes. Le premier single de Muse, “A Slumber Song of the Madonna” de Barber est maintenant disponible.

Muse présente les sonates pour violoncelle de Barber et Rachmaninov

Les frères et sœurs Sheku et Isata Kanneh-Mason ont une relation musicale unique et se produisent régulièrement ensemble à travers le monde. Les sonates pour violoncelle de Rachmaninov et de Barber ont trouvé une place naturelle dans le programme de Sheku et Isata et, dans les mois qui ont précédé les blocages du coronavirus, ils ont trouvé un enthousiasme partagé ainsi qu’un confort familier pour jouer les morceaux ensemble. Lorsque leur tournée a été écourtée en 2020, ils se sont demandé si un concert en direct pouvait être reproduit en dehors de la scène et ont décidé de partager la musique qu’ils auraient interprétée en enregistrant leur nouvel album, Muse, qui fournit un instantané d’une période unique de leur étirement et de l’inattendu. temps ensemble.

La Sonate pour violoncelle de Barber des années 1930 est une œuvre de jeunesse et pas bien connue. Sheku et Isata Kanneh-Mason se sont délectés de la découverte de ses subtilités et se sont rapidement passionnés pour les pièces dramatiques de Barber tout au long du processus.

La sonate très appréciée de Rachmaninov est décrite par le compositeur comme donnant un pied d’égalité au piano et au violoncelle. Le résultat est une œuvre d’art multidimensionnelle qui est considérée comme un plaisir à jouer pour les deux instruments. Bien que Rachmaninov se soit rarement égaré dans la musique de chambre, dans cette sélection de chefs-d’œuvre, Sheku imite une grande et riche voix russe sur son violoncelle, faisant ressortir un éventail de textures dans l’œuvre de Rachmaninov qui ne seraient pas traditionnellement supposées.

À propos de Sheku et Isata Kanneh-Mason

Après avoir remporté le concours BBC Young Musician en 2016, le violoncelliste Sheku Kanneh-Mason a signé chez Decca Classics en 2017 et a sorti son premier album primé par le Classical BRIT, Inspiration, en janvier 2018, qui a dominé le classement des albums classiques et a culminé au n ° 11 dans le Tableau officiel des albums britanniques. Il s’est produit au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018, qui a été regardé dans le monde entier par 2 milliards de personnes. Sheku est devenu le premier violoncelliste de l’histoire des charts à se classer dans le Top 10 officiel des albums britanniques lorsque son deuxième album Elgar, qui présente le célèbre concerto pour violoncelle du compositeur, est entré au 8e rang en janvier 2020.

La sœur de Sheku, la pianiste Isata Kanneh-Mason, a également dominé le classement des artistes classiques britanniques avec son premier album Romance, un portrait de la vie de la compositrice et pianiste Clara Schumann, sorti en juillet 2019. Elle a récemment sorti son deuxième album solo Summertime, un exploration diversifiée du paysage musical de l’Amérique du 20e siècle.

Le nouvel album de Sheku et Isata Kanneh-Mason, Muse, sortira le 5 novembre 2021 et peut être pré-commandé ici.

