Shelby Rogers élimine Bianca Andreescu et passe au deuxième tour

30/09/2021 à 00h21 CEST

. / Chicago

L’Américain Shelby Roger sauvé 7 balles de break sur 8 et surpris ce mercredi avec le triomphe par 6-4 et 7-5 à propos du champion des Internationaux des États-Unis 2019, le Canadien Bianca Andreescu, et a atteint le troisième tour du Chicago Fall Classic. Rogers, 28 ans, numéro 43 mondiale, a remporté sa sixième victoire de la saison contre un Top 20, dont celle qu’elle a atteint lors du dernier Open des États-Unis lorsqu’elle a battu la numéro un mondiale, l’Australienne Ashleigh Barty, au troisième tour avant de s’incliner face à la nouvelle championne, l’adolescente britannique Emma Raducanu.

La victoire sur Andreescu, huitième tête de série, a permis à Rogers d’aller 24-19 jusqu’à présent en 2021, le meilleur qu’il ait eu depuis son entrée dans le circuit WTA. Rogers a servi pour le match à 5-4 avant d’abandonner son seul service après qu’Andreescu a marqué un point gagnant avec un coup droit croisé. Mais Rogers l’a récupéré lors du match suivant et a assuré la victoire avec son service lors de sa deuxième chance du match. Le prochain adversaire de Rogers en huitièmes de finale sera le jeune Japonais Mai hontama, qui a avancé après le forfait en raison d’une blessure à la cuisse gauche de l’Estonienne Anett Kontaveit, onzième tête de série.

Lors de la session matinale de la troisième journée du tournoi qui se joue sur terrain dur et qui a été ajoutée au calendrier WTA après l’annulation de la tournée en Asie en raison de la pandémie de coronavirus, la médaillée d’or olympique, la Suissesse Belinda Bencic a vaincu 10 doublés fautes et une certaine frustration dans le premier set pour battre l’Australienne Maddison Inglis 5-7, 6-1 et 6-0. Bencic, qui a commis 21 fautes directes, affronte maintenant la Tchèque Tereza Martincova, qui a éliminé 6-2, 7-5 la tête de série no 13 et la demi-finaliste de Roland-Garros Tamara Zidansek de Slovénie. La joueuse de tennis suisse était demi-finaliste à l’US Open 2019 et quatrième finaliste ce mois-ci, lorsqu’elle a perdu contre Raducanu.

La séance du matin a également vu les triomphes des têtes de série, l’Ukrainienne Elina Svitolina (1), la Kazakh Elena Rybakina (5), l’Américaine Jessica Pegula (9), la Russe Veronika Kudermetova (12) et la Suisse Jil Teichmann (16) . Mais la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste à Roland-Garros en juin, s’est inclinée 6-3, 6-2 face à la Tchèque Marketa Vondrousova, vice-championne de Roland-Garros il y a deux ans. L’Espagnol Gabine Muguruza, deuxième tête de série, est déjà classée en huitièmes de finale, où elle rivalisera avec la vainqueur du match disputé cet après-midi par la vétéran biélorusse Victoria Azarenka, quatorzième tête de série, face à l’Américaine Hailey Baptiste, numéro 150 mondial.