Shelby Rogers remporte les huitièmes de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/05/2022

Le à 09h30 CET

Shelby Roger, américaine, numéro 40 de la WTA, s’est imposée en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde pour 7 (7) -6 (5), 2-6 et 6-4 dans deux heures et vingt-deux minutes pour Maria sakkari, joueuse de tennis grecque, numéro 6 de la WTA et tête de série numéro 3. Avec ce résultat, l’Américaine parvient à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Sakkari a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, tandis que Rogers l’a réussi 4 fois.

Pendant les quarts de finale le joueur américain jouera contre le joueur kazakh Elena Rybakina, numéro 14 et tête de série numéro 7, demain jeudi à partir de 1h30 heure espagnole.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) 48 joueurs de tennis participent et un total de 30 arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent la phase de qualification précédente et les invités. De même, il se déroule du 2 au 9 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.