Shelby Rogers remporte les seizièmes de finale de l’US Open malgré tout

09/05/2021

Le à 12h30 CEST

Le joueur de tennis américain Shelby Roger, numéro 43 de la WTA, surpris en gagnant par 6-2, 1-6 et 7 (7) -6 (5) en deux heures et neuf minutes pour Ashleigh Barty, joueuse de tennis australienne, numéro 1 de la WTA et tête de série numéro 1, en seizièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, Rogers a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, au premier service, il a eu une efficacité de 65%, il a commis une double faute et a obtenu 62% des points de service. Quant à la joueuse australienne, elle a également réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, son efficacité était de 57%, elle a commis 8 doubles fautes et a réalisé 63% des points de service.

Le joueur américain s’affrontera en huitièmes de finale de la compétition avec le Britannique Emma raducanu, numéro 150.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court en dur en plein air. Dans cette compétition, un total de 234 joueurs s’affrontent et un total de 128 atteignent la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux classés directement, de ceux qui ont dépassé les tours précédents du tournoi et de ceux qui sont invités.