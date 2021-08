Shelby Rogers se qualifie pour la 30e finale de l’US Open

31/08/2021 à 23h30 CEST

L’Américain Shelby Roger, numéro 43 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et une minute par 6-4 et 6-0 au joueur de tennis américain Madison, numéro 77 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, le joueur américain obtient la place pour la 30e de finale de l’US Open.

Brengle a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Rogers, de son côté, l’a réussi 6 fois. De plus, au premier service Rogers a eu une efficacité de 75 %, n’a commis aucune double faute et a obtenu 67 % des points de service, alors que la donnée de son adversaire est de 77 % d’efficacité, 3 doubles fautes et 42 % de points obtenus lorsque portion.

Après cette rencontre aura lieu la trente-deuxième finale au cours de laquelle Rogers et le vainqueur du match entre le Roumain affronteront Sorana Cirstea et le joueur de tennis russe Veronika Kudermetova.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et un total de 234 joueurs de tennis y participent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De plus, sa célébration a lieu du 24 août au 11 septembre à New York.