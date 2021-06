Sheldon Whitehouse obtient le gros lot pour son appartenance au All-White Beach Club – RedState ⋆ .

Le sénateur Sheldon Whitehouse (D-RI) est devenu connu pour son examen ridicule au tableau blanc des candidats à la Cour suprême comme Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, avec son obsession de trouver n’importe quoi, aussi fou ou conspirateur soit-il, pour essayer de les affronter. Avec Kavanaugh, par exemple, Whitehouse semblait obsédé par les termes des adolescents pour les flatulences et les jeux à boire. Il a également promu une fausse plainte pour viol que quelqu’un de Rhode Island a faite contre Kavanaugh.

En un mot, il a montré qu’il était un être humain assez gluant sans beaucoup de principes.

Il s’avère que cela ne s’applique pas seulement à la politique.

Whitehouse appartient au Bailey’s Beach Club tout blanc de Newport, selon GoLocalProv.

Apparemment, la question avait été soulevée avec lui en 2017, il y a quatre ans. Maintenant, les gens le lui ont remis ce week-end.

Sa réponse ? “Je pense que les gens qui dirigent l’endroit travaillent toujours là-dessus, et je suis désolé que ce ne soit pas encore arrivé.” Oh mon. Quelle réponse boiteuse. Soit vous le soutenez et vous restez, vous le changez, soit vous partez. Vous ne dites pas : « Eh bien, désolé, personne n’a rien fait à propos d’une politique aussi méprisable et oh, eh bien ».

Ça s’empire. Sa famille appartient au club depuis des décennies et sa femme est aujourd’hui l’un des principaux actionnaires du club. Ainsi, sa famille n’est pas seulement des membres, mais des actionnaires. Ils ont donc une part de responsabilité dans ce qui est fait.

Comment s’explique-t-il lorsqu’on l’interroge à ce sujet, d’autant plus qu’il prétend se soucier du « racisme systémique ? On lui demande : « Est-ce que ces clubs devraient continuer d’exister ?

“C’est une longue tradition dans le Rhode Island, et il y en a beaucoup, et je pense que nous devons simplement résoudre les problèmes, merci”, a déclaré Whitehouse.

Quels sont les « problèmes » de travailler avec une « longue tradition » aussi odieuse ? Si cela est vrai, vous appartenez à un club raciste restrictif. Vous savez que c’est un problème depuis des années. Votre femme est même actionnaire. Pourtant, vous n’avez absolument rien fait, et vous êtes toujours membre. Et tu es un hypocrite en plus de tout ça.

Le club est apparemment l’un des plus exclusifs du pays.

On dirait qu’un journaliste du New York Times est peut-être maintenant sur l’histoire aussi. Pouvons-nous espérer que Sheldon puisse enfin être tenu responsable ?

Voici comment un membre de longue date du Bailey’s Beach Club a décrit son adhésion en 2003 : « Juif, oui. … Les Noirs, pas vraiment. https://t.co/h01FVEeVPb – Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 20 juin 2021

En 2006, lors de la première campagne réussie de SHELDON WHITEHOUSE pour le Sénat, il aurait promis de mettre fin à son adhésion au club de plage entièrement blanc Bailey’s à Newport, Rhode Island. Au lieu de cela, il a consolidé sa propriété avec sa femme et est resté membrehttps://t.co/ys8G7CsR6O – Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 20 juin 2021

Pouvons-nous sortir le tableau blanc et expliquer à Sheldon pourquoi c’est mauvais ? Parce qu’il n’a pas encore semblé le comprendre tout seul.