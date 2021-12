Shell célèbre 1 million de clients enregistrés sur Shell Go+

Shell célèbre 1 million de clients enregistrés sur sa plateforme de fidélité, Shell Go+ sur l’application Shell Asia. L’application mobile permet aux clients de gagner des points sur chaque transaction et de les échanger contre une variété de bons, d’offres et de produits spéciaux.

Shell a annoncé avoir franchi le cap des plus d’un million de clients enregistrés sur sa plateforme de fidélité, Shell Go+ sur l’application Shell Asia. L’application mobile a été lancée il y a un an et permet aux clients de gagner des points sur les transactions et de les échanger contre des bons, des offres et des produits. Dans le cadre des célébrations, Shell offre 2X points à ses membres sur toutes les transactions de carburant dans n’importe quelle station participante. Cette offre est valable du 15 décembre au 31 décembre 2021 dans les stations Shell participantes du Karnataka, du Tamil Nadu, du Maharashtra, du Telangana, de l’AP et du Gujarat.

L’application offre aux membres des avantages supplémentaires tels que des points de parrainage et des programmes spéciaux pour les membres, ainsi que des offres personnalisées pour une durée limitée, en fonction de l’utilisation de chaque membre. Les membres peuvent également suivre l’historique de leurs transactions chez Shell et localiser les stations Shell les plus proches. Le « Shell Go+ India Program » est accessible sur le Play Store et l’App Store dans le cadre de l’application mobile « Shell Asia » mise à niveau. Tous les membres nouveaux et existants peuvent en bénéficier.

Reconnaissant cette étape importante, Sanjay Varkey, directeur de Shell Mobility India, a déclaré : « Chez Shell, nous nous concentrons constamment sur l’amélioration de la valeur et des avantages pour tous nos clients. Nous souhaitons remercier notre base de programme de fidélité existante de plus d’un million de clients et sommes impatients de partager ses avantages avec de plus en plus de clients, pour rendre leurs voyages meilleurs. Cette réalisation est un témoignage que nos clients font confiance et apprécient nos offres et nous continuerons à nous appuyer sur cela pour offrir plus dans les années à venir. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.