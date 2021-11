Shell va faire exploser la côte sud-africaine à la recherche de pétrole pendant la saison des baleines

Les militants craignent que les explosions nécessaires pour trouver du pétrole et du gaz n’endommagent la vie marine tandis que les communautés de pêcheurs locales ont peur pour leurs moyens de subsistance (Photos : EPA/./The Green Connection)

Shell devrait passer les quatre prochains mois à chercher du pétrole et du gaz le long d’un littoral sud-africain pratiquement intact.

La société d’un million de livres prévoit de rechercher des combustibles fossiles sous la mer le long de la côte sauvage du Cap oriental – une étendue de terre qui porte bien son nom pour sa nature sauvage et son manque d’industrialisation majeure.

Mais les navires de Shell devront effectuer des études sismiques en trois dimensions pour ce faire, en utilisant des explosions sous-marines pour enregistrer les vibrations du sol qui peuvent indiquer les ressources naturelles qui se cachent en dessous.

Les écologistes craignent que le bruit de ces explosions, généralement créées avec des canons à air comprimé, ne laisse la vie marine «paniquée et endommagée».

Ceci est particulièrement inquiétant étant donné que les navires de Shell – nommés navires Shearwater – commenceront leurs relevés le 1er décembre, pendant la saison des baleines.

Les baleines franches australes et à bosse migrent vers les eaux plus chaudes d’Afrique australe entre juin et décembre, pour s’accoupler et élever leurs baleineaux.

Les enquêtes perturbatrices de Shell commenceront juste au moment où les familles de baleines commenceront à retourner dans les aires d’alimentation glacées de l’Antarctique cette année.

Les baleines à bosse se rendent dans les eaux plus chaudes d’Afrique du Sud pour s’accoupler et élever leurs baleineaux (Photo : .)



Des écologistes se sont réunis dans le port du Cap pour protester contre l’arrivée du navire de Shell, l’Amazon Warrior (Photo : .)



L’athlète allemand Flo Jung s’est joint à la manifestation contre le navire sismique Shearwater de Shell (Photo: EPA)

Cela a incité plus de 100 militants, dont Extinction Rebellion Cape Town et Oceans not Oil, à protester contre le plan dimanche dernier – lorsque le navire de Shell, l’Amazon Warrior, est arrivé dans le port du Cap.

Plusieurs autres manifestations ont eu lieu dans différentes parties du pays tout au long de la semaine.

Alors que beaucoup ont parlé de la façon dont les explosions pourraient blesser ou même tuer des animaux marins, d’autres ont essayé d’attirer l’attention sur la façon dont les communautés de pêcheurs locales seraient affectées si Shell trouve ce qu’elle cherche et commence à extraire du pétrole et du gaz.

L’organisation locale Projet 90 d’ici 2030 a déclaré : « L’extraction [of oil and gas] entraînerait la dévastation de la vie marine en péril, des pêcheurs locaux dont les moyens de subsistance dépendent des écosystèmes naturels et des stocks de poissons et des communautés de la côte du Cap oriental.’

Un pêcheur à petite échelle de Port St Johns, une ville de la région que Shell évalue, a déclaré: «Les navires à moteur ne sont pas la solution. La réalité est que seules les grandes entreprises en bénéficieront, tandis que les petits pêcheurs et nos communautés en souffriront.’

Les pêcheurs qui dépendent de la mer à Port St Johns pour leur subsistance craignent que Shell ne trouve du pétrole ou du gaz (Photo : The Green Connection)



Les communautés de pêcheurs à petite échelle pensent que « seules les grandes entreprises » bénéficieront de l’exploration pétrolière (Photo : The Green Connection)

La pêcheuse Natalie-Jane van, de la baie de Saldanha, a déclaré: «Les pêcheurs de subsistance de la côte ouest pêchent ici depuis des décennies. Depuis des générations, nos moyens de subsistance viennent de l’océan. C’est là que résident nos compétences et notre expertise.

«Nous connaissons les espèces marines qui vivent et se reproduisent ici et ne sommes pas disposés à les risquer pour un peu d’électricité qui pourrait être produite de plusieurs autres manières plus durables qui ne menacent pas les emplois des pêcheurs.

« Malheureusement, même à notre connaissance, les pêcheurs artisanaux sont toujours exclus des décisions concernant l’océan. »

En plus des perturbations évidentes des explosions sous-marines, la stratège en conservation, le Dr Judy Mann, a déclaré que le courant Agulhas de la région, l’un des courants les plus rapides au monde, rendra difficile la gestion d’un problème.

Elle a déclaré au Daily Maverick qu’il serait probablement impossible de contenir les déversements de pétrole attendus ou accidentels.

Une pétition Oceans not Oil, appelant les dirigeants à révoquer l’approbation de Shell, compte désormais plus de 250 000 signatures.

Certains manifestants se sont rassemblés devant les garages Shell appelant à l’énergie renouvelable (Photo: The Green Connection)



Beaucoup s’inquiètent de mener cette opération au milieu du courant rapide des Agulhas en Afrique du Sud (Photo: .)

La demande de Shell pour explorer la région a reçu le feu vert le 8 décembre 2014, avant que le gouvernement sud-africain n’accepte la législation One Environmental System – alignant les lois minières précédemment fragmentées et souvent contradictoires du pays.

Beaucoup pensent que Shell se serait vu refuser cette autorisation si le One Environmental System avait été en vigueur plus tôt.

Le ministère des Forêts, de la Pêche et de l’Environnement (DFFE) a déclaré que l’autorisation de l’Afrique du Sud pour Shell resterait juridiquement valide à moins qu’elle ne soit rejetée par un tribunal.

Le ministère a souligné que Shell aurait dû soumettre un plan de gestion environnementale avec sa demande.

Plus : Changement climatique



Shell a déclaré: « Shell a une longue expérience dans la collecte de données sismiques en mer et le bien-être de la faune est un facteur majeur dans les contrôles stricts que nous utilisons, en suivant strictement les directives internationales du Comité conjoint pour la conservation de la nature.

« Ceux-ci sont basés sur des décennies de recherche scientifique mondiale. Nous prenons grand soin de prévenir ou de minimiser les impacts sur les poissons, les mammifères marins et d’autres espèces sauvages.’

Metro.co.uk a contacté le Département des ressources minérales et de l’énergie (DME), qui a accordé l’approbation de Shell, pour commentaires.

