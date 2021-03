Shell va lier plus étroitement la rémunération des dirigeants à la performance climatique du groupe

Un logo Shell est vu reflété dans le rétroviseur d’une voiture dans une station-service dans l’ouest de Londres, Grande-Bretagne

Royal Dutch Shell a proposé de lier plus étroitement la rémunération de ses administrateurs aux performances climatiques du groupe et de rompre le lien entre les bonus et les volumes de production de gaz naturel liquéfié (GNL), a-t-il déclaré lundi.

La pondération de la performance de transition énergétique de Shell sur sa trajectoire cible d’émissions nettes nulles d’ici 2050 doublerait à 20% du calcul du plan d’intéressement à long terme des administrateurs si les actionnaires votaient pour le plan lors d’une réunion le 18 mai.

Cela place les efforts de Shell pour réduire ses émissions liées au réchauffement de la planète sur un pied d’égalité avec les mesures financières telles que la génération de flux de trésorerie disponibles lorsqu’il s’agit de rémunérer les administrateurs en actions Shell.

La pondération de la métrique de transition énergétique pour calculer les primes des administrateurs passerait de 10% à 15% sous les changements.

Shell, qui n’a versé aucun bonus à son directeur général Ben van Beurden en 2020, a également proposé de ne pas augmenter son salaire en 2021.

Shell a déclaré que ses émissions de carbone avaient culminé en 2018 à environ 1,7 milliard de tonnes, y compris les gaz à effet de serre provenant des produits pétroliers et gaziers que Shell ne produisait pas elle-même mais vendait à ses clients. D’autres majors pétrolières telles que BP excluent ces émissions de leurs rapports sur le climat.

