Shelter Music Group, soutenu par BMG, acquiert la société londonienne Ayita

Crédit photo : BMG

Shelter Music Group, société de gestion d’artistes basée à Beverly Hills, a officiellement acquis Ayita Artist Management, basée au Royaume-Uni.

Shelter Music Group – qui a conclu un partenariat non exclusif avec BMG en décembre 2019 – a récemment dévoilé le rachat d’Ayita Artist Management via une publication officielle. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été révélées publiquement, mais Shelter devrait absorber les 31 clients d’Ayita, portant ainsi sa liste totale à 103 actes gérés.

Les clients existants de Shelter incluent Fleetwood Mac, ZZ Top, le domaine Buddy Holly et Godsmack, avec des créateurs tels que Fisher, 220 Kid et DJ Chris Lake parmi les 31 professionnels qui se joignent à Ayita. En ce qui concerne le personnel, Shelter, qui compte 41 employés, verra les « partenaires » d’Ayita, Brett Fischer, David Gray, Harvey Tadman et Stevie Dreher, rejoindre son équipe de direction « et lancer efficacement l’entrée de BMG dans la gestion d’artistes au Royaume-Uni ».

Abordant l’acquisition dans un communiqué, le PDG de BMG, Hartwig Masuch, a déclaré : « Lorsque BMG s’est associé pour la première fois à Carl Stubner et Shelter en 2019, nous avons dit que nous créerions une nouvelle option de service de gestion mondiale pour nos clients avec accès à toutes les ressources de BMG.

«Malgré la pandémie, je suis fier de dire que notre plan est bien avancé, Shelter étendant sa présence internationale et multipliant sa clientèle par plus de cinq depuis lors. Nos ambitions restent inchangées. Nous félicitons Shelter pour son ampleur et sa portée croissantes », a conclu Masuch, dont la société a annoncé le mois dernier des bénéfices semestriels records.

Et dans une déclaration personnelle, le président de Shelter, Carl Stubner, a semblé reconnaître l’impact sans précédent des mesures de verrouillage de COVID-19 sur l’espace de la musique live et, à son tour, les professionnels de la gestion.

« En ces temps sans précédent, nous avons la chance non seulement d’aller de l’avant, mais aussi de développer notre entreprise avec de nouveaux managers et clients de haut niveau. Nous bénéficions d’avoir un si bon partenaire dans BMG qui croit en notre mission et soutient nos efforts », a déclaré Stubner en partie.

Depuis le début de 2020, l’industrie de la musique (ainsi que la sphère plus large du divertissement) a connu un certain nombre de remaniements notables dans la gestion et la représentation des talents.

Le mois de mars 2020, par exemple, a entraîné l’achat par ICM Partners de Primary Talent International, basé à Londres, et la pièce a été suivie un an plus tard par le rachat par UTA d’Echo Location (qui est également situé à Londres). De plus, un groupe d’agents de musique Paradigm licenciés a fondé une agence concurrente appelée TBA avant que Paradigm ne décharge complètement sa division de tournées musicales.

Lil Wayne plus tôt cette année a signé avec UTA avant son prochain I Am Not a Human Being III, tandis que The Weeknd est passé à CAA. Et du côté de la direction, Nicki Minaj s’est séparée de Full Stop Management d’Irving Azoff, tandis que Kelly Clarkson, Lil Wayne, Chance the Rapper et d’autres restent mêlés à des confrontations en salle d’audience avec leurs anciens managers.