Shemar Moore Death Hoax fait surface sur Tumblr

Shemar Moore est définitivement toujours en vie à moins que son fantôme ne le remplace dans les nouveaux épisodes de SWAT de CBS et ne les publie sur sa page Instagram. Une publicité est apparue sur les flux des utilisateurs de Tumblr essayant de convaincre les fans de manière excessive, suggérant que l’ancienne star de Criminal Minds est morte. Des captures d’écran de l’annonce circulent sur Twitter depuis au moins un an.

L’annonce est publiée par un site appelé « GameOfGlam », qui tente d’obtenir des hits par le titre trompeur « Vous vous souvenez de lui ? Eh bien, il est mort ». La photo montre Moore pendant ses journées sur The Young and The Restless dans les années 1990, avec l’actrice Michelle Thomas, sa co-vedette dans le feuilleton. Thomas est décédé en 1998 après une bataille contre une forme rare de cancer. Elle avait 30 ans. L’annonce est une tentative insipide d’obtenir des revenus publicitaires grâce à l’utilisation de la photo.

Moore, 51 ans, né à Oakland et élevé à Roxbury, Massachusetts, est surtout connu pour avoir joué Derek Morgan pendant 11 saisons dans Criminal Minds. Il joue également le rôle d’Honodo dans SWAT de CBS En décembre 2020, Moore a été testé positif pour COVID-19, mais il a assuré aux fans qu’il allait bien. Son diagnostic n’a pas eu d’impact sur le tournage. L’émission en est maintenant à sa cinquième saison et est diffusée les vendredis à 20 h HE. Faites défiler pour voir comment les fans ont réagi à la fausse publicité.

« Shemar Moore n’est pas mort ! »

Les publicités Tumblr sont étranges comme l’enfer. Sachant très bien que Shemar Moore n’est pas mort pic.twitter.com/zXzwDqGOai – ta maman (@destinyyyyyyyx) 31 janvier 2021

L’année dernière, Moore a pleuré la perte de sa mère, Marilyn Joan Wilson-Moore, décédée en février 2020. Elle avait 76 ans. Il a publié une vidéo émouvante sur Instagram pour partager la triste nouvelle avec ses fans. « Elle est partie et ça me tue », a déclaré Moore à l’époque. « Je suis déprimé. Je dois découvrir le prochain chapitre sans ma mère … je vais me lever et je vais continuer à poursuivre mes rêves et être quelqu’un … parce que c’est le garçon qu’elle a élevé. Je ‘ Ma mère va me manquer pour le reste de ma vie. »

précédentsuivant

« Il n’est même pas mort !

Lol pourquoi tumblr affiche-t-il des publicités qui utilisent le visage de Shemar Moore pour des célébrités décédées, IL N’EST MÊME PAS MORT pic.twitter.com/QxRh7ix3YG – Jenna du Texas (@CrocsBro) 31 janvier 2021

Moore s’est également retrouvé au centre d’un tweet hilarant en septembre. Sur Twitter, une femme a posté une photo de sa collection de boissons Alize sur son comptoir, déclarant son amour pour toutes les différentes saveurs. Ce qui a rendu la photo virale, c’est la photo de la femme d’un Moore torse nu derrière les bouteilles ! Elle a ensuite révélé aux fans qu’elle avait deux autres photos de Moore de ses débuts en tant que modèle sur le mur de sa cuisine !

précédentsuivant

« Pourquoi les publicités Tumblr essaient-elles de me convaincre que Shemar Moore est décédé ? »

pourquoi les publicités tumblr essaient-elles de me convaincre que shemar moore est mort et je n’ai pas remarqué pic.twitter.com/Zt6tDFb3vR – jouisseur moyen d’eddie diaz (@Iostisms) 18 novembre 2021

En plus d’agir, Moore a également aidé à établir Baby Girl LLC, et il fait don de ses bénéfices pour aider à lutter contre la sclérose en plaques, une maladie dont souffrait sa mère. Le nom de l’entreprise est dérivé d’une expression que Moore utilisait fréquemment dans Criminal Minds.

précédentsuivant

‘Je sais que c’est de la foutaise’

J’en ai tellement marre de faire défiler tumblr et de voir des publicités pour une liste de « célébrités qui sont mortes et que vous n’avez pas remarquées ». Je sais que c’est de la foutaise parce que la photo est si Shemar Moore et lui n’est pas mort ! Je sais parce que je flippe VÉRIFIÉ Il y a TELLEMENT de morts. Tu n’as pas besoin de mentir – Harley (@CaptainWrites) 24 novembre 2021

En mai, Moore a parlé d’un autre de ses intérêts, la collection de voitures, dans une interview au Hollywood Reporter. Moore conserve généralement ses gros achats pour les grandes étapes de sa carrière. Après avoir obtenu une augmentation pour Criminal Minds, il a acheté une Audi R8 comme celle vue dans Iron Man. Quand il a été choisi comme Hondo dans SWAT, il a acheté une Ferrari F8 Tributo avec la plaque d’immatriculation HONDO 2. « Ma première voiture était une Nissan Stanza avec 300 000 miles que ma mère m’a vendue. C’était essentiellement un morceau de ferraille, et elle m’a fait payer 3 500 $ pour cela, mais c’est ce qui m’a fait démarrer », a-t-il déclaré à THR.

précédentsuivant