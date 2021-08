Shenae Grimes accouche et accueille le bébé n°2 avec Josh Beech

Shenae grime est maintenant maman de deux enfants !

L’ancienne actrice de 90210 vient de donner naissance à son deuxième enfant et son premier fils avec son mari Hêtre Josh le vendredi 13 août, faisant officiellement d’elle une mère de deux enfants. Elle a partagé l’annonce sur Instagram un jour plus tard, avec des photos de leur petit garçon et une photo d’elle l’allaitant à l’hôpital.

“Hêtre Kingsley Taylor, ” Shenae a écrit. ” Notre plus petite est arrivée au monde en toute sécurité et en bonne santé le vendredi 13, à la mode de la famille Beech ! Inutile de dire que nos cœurs débordent d’amour et de gratitude. Moi et la fille nous allons tous les deux incroyablement bien et avons hâte de nous installer bientôt à la maison ! “



Josh a commenté: “Woohooo !!! Belle belle belle. Je t’aimeuuuuuu.”

Shenae a annoncé pour la première fois la nouvelle de sa deuxième grossesse le jour de la Saint-Valentin cette année, en disant : “C’est reparti !!!”

La star a poursuivi : “Nous nous sentons incroyablement chanceux d’agrandir notre famille et ce cadeau n’aurait vraiment pas pu arriver à un meilleur moment. Nous venons de nous installer dans notre nouvelle maison et nous nous sentons vraiment comme à la maison maintenant.”