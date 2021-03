Shep Rose s’adresse à Madison LeCroy, A-Rod, Jennifer Lopez Drame

Totalement tiré par les cheveux? Shep Rose est toujours incrédule face à la spéculation selon laquelle Charme du Sud costar Madison LeCroy a quelque chose à voir avec Alex Rodriguez et Jennifer LopezLa relation de se débat.

Pendant l’épisode du lundi 15 mars de SiriusXM Radio Andy, le propriétaire de Shep Gear, 41 ans, a pesé sur le drame après l’annonce de la séparation de Rodriguez, 45 ans, et Lopez, 51 ans. Le couple – qui s’est fiancé en mars 2019 – a depuis nié la rupture, selon une source Nous hebdomadaire qu’ils «travaillent à travers les choses» en ce moment.

«J’avais littéralement 100 personnes, amis et connaissances qui m’envoyaient des textos, du genre ‘Whoa, c’est fou.’ Et c’est fou », a déclaré Rose lundi, en plaisantant qu’il était« inconcevable »que l’un de ses coéquipiers puisse être associé à des A-listers d’Hollywood.

LeCroy, 30 ans, a été lié pour la première fois à Rodriguez en janvier lorsque Craig Conover Lors de la première partie de la réunion de la saison 7 de l’émission de télé-réalité Bravo, le coiffeur «volait dans le pays en dormant avec des hommes, des hommes mariés. Anciens joueurs de la MLB. » À l’époque, LeCroy a nié les accusations – et a déclaré qu’elle était disposée à passer «un test au détecteur de mensonge» pour le prouver.

Aux yeux d’aigle Charme du Sud les fans ont supposé que l’ancien Yankee de New York était l’athlète en question après avoir été surpris à «aimer» et «ne pas aimer» les photos de LeCroy sur Instagram. Des sources proches de Rodriguez ont soutenu qu’il n’avait «jamais rencontré» le natif de Caroline du Sud, mais Rose l’avait déjà dit Nous qu ‘«il y avait une NDA signée» entre son coéquipier et l’ancien champion des World Series.

Le Attentes moyennes: leçons pour abaisser la barre L’auteur a clarifié ses commentaires lundi, rappelant comment il avait découvert les interactions présumées de LeCroy avec Rodriguez.

«Nous étions tous à la plage et c’était charmant… Et en rentrant chez nous, tout le monde s’est échauffé, vraiment, sauf moi», a expliqué Rose. « Et [Madison] a dit à la caméra… elle est comme: «Eh bien, je suis en train de DM et avec A-Rod, mais nous ne pouvons pas en parler. Ou: «Ils ne peuvent pas diffuser ceci parce que j’ai signé une NDA», et c’est la première fois que j’en ai entendu parler. Et je me suis dit: ‘Oh, mon Dieu.’ Mes yeux sont presque sortis de ma tête.

La star de Bravo a affirmé que dans sa compréhension du drame, Rodriguez était celui qui avait «approché» LeCroy, qui a dit Page six en février que la paire était simplement platonique. «Il n’a jamais trompé physiquement sa fiancée avec moi», a-t-elle déclaré à l’époque.

Malgré les rumeurs sur l’état de leur relation, Rodriguez et l’actrice des Hustlers ont tenté de faire front commun. «Tous les rapports sont inexacts. Nous travaillons sur certaines choses », a déclaré le couple dans une déclaration commune le samedi 13 mars. Deux jours plus tard, la star de 14 reprises s’est envolée pour la République dominicaine pour rendre visite à Lopez pendant qu’elle filme son prochain film. Mariage au fusil de chasse.

«Bon lundi», a-t-il écrit dans une histoire Instagram. « Nouvelle semaine. Nouveau jour. En avant. Vers le haut. »

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!