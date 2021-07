Sher Bahadur Deuba revient au pouvoir au Népal ; Stabilité politique, normalisation des liens avec l’Inde attendue

Deuba est un homme politique chevronné, mais il avait un bilan inégal en tant qu’administrateur. (Source de la photo : .)

Par P. Stobdan

Avec le chef du Congrès népalais (NC) Sher Bahadur Deuba prenant en charge la fonction de Premier ministre, le Népal est susceptible de revenir à une période de paix relative après une période prolongée d’instabilité politique. Deuba, 75 ans, a remporté un vote de confiance au parlement le 18 juillet, après que la Cour suprême a rétabli le pouvoir législatif qui avait été dissous en mai. Un leader vétéran du Congrès, qui a occupé le poste quatre fois auparavant, a remporté 165 voix – dépassant les 136 requis – avec 83 voix contre lui.

Deuba est un homme politique chevronné, mais il avait un bilan inégal en tant qu’administrateur. Ses quatre mandats précédents en tant que Premier ministre n’ont pas été sans controverses. Il peut facilement être déjoué par des politiciens plus rusés comme Prachanda et Upendra Yadav dans la nouvelle coalition au pouvoir. En 1995, Prachanda avait lancé la « guerre du peuple » dans les cinq mois après que Deuba est devenu Premier ministre, en conséquence, il a démissionné en 1996.

Deuba est revenu au pouvoir en 2001 et a dû imposer un état d’urgence pour réprimer les maoïstes. Incapable de gérer les pourparlers de paix avec les maoïstes, Deuba a dissous le Parlement en 2002. Par la suite, le gouvernement de Deuba a été démis de ses fonctions en invoquant l’incompétence du roi Gyanendra.

Deuba est revenu au pouvoir en 2004 pour être de nouveau limogé par le roi Gyanendra après que le roi eut acquis le pouvoir absolu lors d’un « coup d’État royal » en 2005. Plus tard en 2015, Deuba a conclu un accord avec Prachanda et en août 2016, les deux ont convenu de former un gouvernement de rotation dirigé par le CPN (Centre maoïste) et le Congrès népalais pendant neuf mois chacun. Deuba est devenu Premier ministre pour la quatrième fois en juin 2017.

Mais bientôt en octobre 2017, tous les ministres du CPN (Centre maoïste) ont quitté le cabinet pour former une alliance électorale avec le CPN (Marxistes-léninistes unis) dirigé par KP Sharma Oli avant les élections générales de 2017. L’alliance communiste unie Oli-Prachanda a remporté les élections et formé un gouvernement début 2018. Cependant, la coalition entre les deux factions communistes n’a pas duré longtemps, Prachanda se plaignant du style de fonctionnement autoritaire d’Oli.

L’instabilité politique chronique s’est ensuivie depuis l’année dernière même si la Chine voisine a pleinement essayé de maintenir intacte l’unité entre les deux alliances communistes. Dans l’équation politique modifiée, les factions Deuba et Prachanda ont abandonné Oli et ont cherché à former un gouvernement en mai après avoir perdu un vote de confiance le 10 mai.

Cependant, Oli, avec l’intention de rompre l’alliance avec Prachanda, a opté pour de nouvelles élections. Dans le même temps, Oli a conseillé au président népalais Bidya Devi Bhandari de dissoudre le Parlement afin qu’il continue de rester Premier ministre par intérim. Auparavant, Oli avait dissous le Parlement en décembre 2020, mais à ce moment-là également, la Cour suprême a annulé la décision du président en invoquant une violation constitutionnelle.

La Cour suprême a finalement rétabli la législature en vertu de l’article 76 (5) de la constitution et a annulé la décision du président Bidya Devi Bhandari de conserver KP Sharma Oli comme Premier ministre, même après avoir perdu le vote de confiance à la Chambre des représentants. Il a également ordonné que Sher Bahadur Deuba soit nommé Premier ministre.

Le nouveau développement politique au Népal a plusieurs significations :

Premièrement, il a mis fin à sept mois d’incertitude politique et d’anxiété publique face à l’échec de la constitution et de la démocratie.

Deuxièmement, un Parti démocrate libéral centriste est revenu au pouvoir après le procès du pays avec des partis de gauche qui ont modifié les alliances politiques et créé un désordre politique et économique dans la nation himalayenne.

Le nouveau gouvernement achèvera le mandat restant (un an et demi) de la Chambre des représentants à moins que le Premier ministre ne démissionne. Cependant, le gouvernement Deuba devra surmonter plusieurs défis difficiles.

D’abord et avant tout la tâche de gérer trois coalitions partenaires qui ne sera jamais facile pour le Congrès népalais surtout lorsqu’elles appartiennent à des horizons idéologiques différents à savoir avec les rebelles maoïstes dirigés par le Centre maoïste (MC) dirigé par Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda, les groupes minoritaires Madhesi des factions Upendra Yadav et Mahanta Thakur du Parti Janata Samajwadi (JSP), la faction Madhav Kumar Népal du Parti communiste du Népal – UML (parti d’opposition dirigé par Oli). Tous sont sujets à des alliances changeantes.

Deuxièmement, les différences commenceraient par la répartition des portefeuilles. Par exemple, Upendra Yadav ferait pression pour devenir vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ce qui deviendrait problématique compte tenu de la sensibilité de l’Inde.

Troisièmement, le gouvernement Deuba aura du mal à trouver un équilibre entre le MCC Compact (dans le cadre du partenariat États-Unis-Népal) et les projets de développement économique de l’Initiative Ceinture et Route (BRI) parrainés par la Chine. Le compact MCC est conçu pour augmenter la disponibilité de l’électricité et réduire le coût du transport au Népal, ce qui vise ostensiblement à contrer la Chine BRI. Les plans d’investissement du MCC ont jusqu’à présent été bloqués au Parlement en raison de la domination des partis communistes. La tentative de Deuba de passer le MCC a été combattue par Prachanda, Jhalanath Khanal et Madhav Kumar Népal.

Quatrièmement, le véritable test pour Deuba sera dans le domaine de l’administration et de la résolution des problèmes de gouvernance et de développement dans une courte période d’un an et demi.

Déjà, le défi de lutter contre la pandémie de Covid-19 est endémique au Népal, qui a infecté plus de 660 000 cas positifs et tué 9550 vies jusqu’à présent. Officieusement, les cas semblaient avoir été plus élevés. En fait, le gouvernement Oli a été blâmé pour son incapacité à gérer la pandémie. Jusqu’à présent, moins de 4% des 30 millions d’habitants du pays ont été entièrement vaccinés contre Covid-19. « La lutte contre Covid sera la première priorité du nouveau gouvernement », a déclaré Deuba au parlement.

De plus, Deuba devra diriger le pays de manière moins autoritaire et réduire les irrégularités constitutionnelles qui étaient devenues la marque de fabrique du régime Oli. Au cas où le gouvernement ne parviendrait pas à assurer la gouvernance, Oli sera dans une position avantageuse pour revenir au pouvoir lors des prochaines élections.

Deuba devra gérer la tenue de la Convention du Parti NC qui se tiendra dans la première semaine de septembre. Il y a cinq candidats au poste de président du parti. Le nouveau gouvernement sera également confronté à des difficultés pour émettre des ordonnances en raison de la non-coopération du bureau du président persistant à Oli, continuant avec le bureau du Premier ministre jusqu’aux prochaines élections.

Répondre aux demandes politiques des partis politiques basés dans le Madhesi serait délicat pour Deuba. Étant donné que Madhav Kumar Népal n’a pas de parti politique distinct, Deuba dépendra du Parti Janata Samajwadi (JSP) pour l’adoption des projets de loi au Parlement. Madhav Kumar Népal ne peut soutenir Deuba qu’en vertu de l’article 76 (5), qui permet aux membres de choisir leur chef.

De plus, il y a la question de l’approvisionnement en vaccins d’autres pays, y compris de Chine. De plus, le nouveau ministre des Finances doit gérer une économie très atone en raison de la mauvaise gouvernance budgétaire du passé. Bien que l’économie népalaise ait montré des signes de reprise modérée au premier semestre 2021 après s’être contractée de 1,9% en 2020 en raison de la pandémie.

Le retour de Deuba au pouvoir est surprenant pour l’Inde car il ne faisait pas partie du schéma de New Delhi. L’Inde a été encline à soutenir d’autres factions qui ont soutenu Oli contre Prachanda.

Cependant, Deuba devenant Premier ministre, l’environnement a été créé maintenant pour une relation améliorée et stable entre le Népal et l’Inde. Le Premier ministre Narendra Modi a eu une conversation téléphonique avec Deuba après avoir remporté un vote de confiance à la Chambre des représentants dimanche soir. Dans un message à Deuba, le Premier ministre a déclaré que les deux parties devraient travailler sur « tous les secteurs », en particulier dans la lutte contre la pandémie.

Les relations de l’Inde avec le Népal se sont envolées l’année dernière en raison du différend territorial de Kalapani. Les deux parties ont décidé de résoudre le différend après la visite en Inde du ministre des Affaires étrangères d’Oli, Pradeep Kumar Gyawali, en janvier. De toute évidence, le gouvernement de Deuba sera également soumis à une pression publique intense pour résoudre les différends frontaliers très médiatisés, ainsi que la soumission du rapport Eminent Person Group (EPG).

Les habitants de 21 districts de Madhesh, y compris les voisins Navalparasi et Rupandehi en Inde, ont célébré la nomination de Deuba au poste de Premier ministre. Cela a une signification particulière pour l’Inde et on espère seulement que certaines des questions litigieuses entre l’Inde et le Népal qui ont surgi en raison de la volonté trop zélée d’Oli de jouer la politique nationaliste et aussi en raison des instigations et des interférences de la Chine seraient résolues à l’amiable.

De toute évidence, le peuple et les travailleurs népalais du Congrès sont optimistes face au changement.

Un signal important à cet effet est la préférence du Premier ministre Deuba et de sa famille à approcher un visage népalais pro-indien de renom et le président de l’Association népalaise de développement humain et d’amitié Surya Bhusal pour rejoindre le Congrès népalais.

Bhusal, originaire du village de Bihadi du district de Parbat à Gandaki, a joué un rôle majeur dans l’établissement de liens solides entre l’Inde et le Népal.

Parlant de sa décision, il a déclaré : « Deubaji, en tant que président du parti, m’avait demandé ma contribution au développement du parti et au service du peuple népalais, ce pour quoi j’ai de tout cœur dit ok et consenti. Je suis impatient de jouer un rôle constructif dans la stabilisation de la situation politique au Népal, ainsi que de promouvoir des liens plus étroits avec notre voisin le plus important, l’Inde.

Surya Bhusal avait lancé l’Association Népal-Inde pour le développement humain et l’amitié il y a 21 ans pour renforcer l’amitié entre l’Inde et le Népal au niveau parlementaire, au niveau des dirigeants et au niveau des gens ordinaires. Dans le passé, il a facilité en interne les dialogues entre diverses factions politiques en vue de la solution du conflit népalais. Il a été proche de tous les dirigeants népalais et les a conseillés sur les questions clés de la politique népalaise et des relations indo-népalaises.

Bhusal s’inspire du célèbre leader gandhien, feu Nirmla Deshpandey, qui l’a également aidé à diriger des activités humanitaires au Népal. Ses activités organisationnelles sont réparties dans 63 districts où il promeut activement des campagnes mondiales d’amitié.

Il a commencé sa politique dans un milieu de gauche et a dirigé le Naya Jyoti Weekly et le magazine Asia Express pendant des années, où il a soulevé des problèmes publics dans une perspective nationaliste. Il est également récipiendaire de la Gandhi Service Medal de la Gandhi Global Family.

Avec Bhusal proche de Deuba, les relations indo-népalaises devraient se normaliser. Deuba devrait faire à New Delhi sa première visite à l’étranger après être devenu Premier ministre. Il avait déjà visité l’Inde en 1996, 2004, 2005 et 2017 en tant que Premier ministre. Deuba est connu pour ses liens plus étroits avec les États-Unis et l’UE. Mais il devra équilibrer ses liens avec la Chine et l’Inde dans sa conduite de politique étrangère.

(L’auteur est un expert des affaires himalayennes. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

