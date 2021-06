Sheralven Enterprises va lancer Nine West Fragrances – WWD

Authentic Brands Group a désigné un nouveau licencié pour l’activité de parfumerie Nine West — Sheralven Enterprises.

La société va désormais fabriquer et distribuer des parfums et des produits auxiliaires pour Nine West. “Nous communiquons depuis plus d’un an avec le groupe ABG, et bien qu’ils aient une tonne de marques, Nine West nous convient parfaitement car nous nous spécialisons dans la création de produits de luxe abordables”, a déclaré Sheryl Krakow, directrice générale de Sheralven Enterprises.

En outre, la société espère capitaliser sur la distribution existante de Nine West pour aider à vendre les parfums, qui comprendront initialement une eau de parfum signature, entre autres formats, qui sera lancée à l’hiver 2021. « Nous essayons de nous aligner sur les partenariats Authentic Brands Group a des relations avec les détaillants de Nine West. Mais sans avoir un produit prêt, nous en sommes encore aux tout premiers stades de cette conversation », a déclaré Cracovie.

Bien que le parfum signature n’ait pas encore été développé et qu’un prix doive être fixé, des sources de l’industrie s’attendent à ce que l’activité parfums de Nine West dépasse le million de dollars de ventes au détail pour sa première année sur le marché.

Le parfum sera sans aucun doute un point d’entrée inférieur pour les nouveaux consommateurs que les offres d’accessoires actuelles de Nine West, bien que Cracovie envisage les deux catégories fonctionnant en synergie.

“Nous allons certainement lancer un format plus abordable, peut-être un stylo parfumé, que les femmes pourront ranger dans leur sac à main”, a déclaré Cracovie. « Nous cherchons à nous aligner sur les catégories de Nine West de telle sorte que si quelqu’un achète un sac à main Nine West, ne serait-il pas formidable d’acheter un parfum Nine West à y mettre ? »

Le parfum est également un peu un jeu démographique, car Cracovie a les yeux rivés sur les petits marchés du Sud et du Midwest. « Le fait que ce soit une marque née à New York, c’est très attrayant pour les gens qui vivent ailleurs. Nous allons amener New York dans ces régions qui ne sont pas seulement de grandes villes. »

Comme indiqué précédemment par WWD, Authentic Brands Group aurait déposé confidentiellement un premier appel public à l’épargne.

