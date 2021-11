Sherlock Holmes : Chapitre Un Review – Meurtre en Méditerranée

Les rues pavées du Londres victorien sont aussi synonymes de Sherlock Holmes que de son fidèle acolyte, le Dr Watson, en particulier en ce qui concerne la série de jeux de longue date du développeur Frogwares. La dernière entrée du studio ukrainien, Sherlock Holmes: Chapter One, abandonne à la fois le cadre triste et rempli de smog et le bon docteur, en présentant une histoire d’origine pour le détective titulaire. C’est un geste audacieux qui libère le premier chapitre de la plupart des conventions familières des romans d’Arthur Conan Doyle, permettant des moments surprenants et franchement absurdes alors que vous essayez de découvrir la vérité derrière l’enfance troublée de Sherlock.

L’île méditerranéenne fictive de Cordona fournit la nouvelle toile de fond balayée par le soleil pour les débuts pas si humbles de Sherlock en tant que détective presque surpuissant. Le Londonien est retourné dans sa maison d’enfance idyllique pour visiter la tombe de sa mère, mais il apprend bientôt qu’il y a peut-être eu plus à sa mort qu’on ne lui avait initialement dit. Cela met en branle un mystère tentaculaire qui couvre l’étendue de l’île pittoresque, bien qu’il ait du mal à s’accrocher et à conserver votre investissement. La pléthore de cas que l’on vous demande d’enquêter en cours de route est souvent fantastique et suffisamment intrigante – de la résolution d’un meurtre impliquant un éléphant déchaîné à l’infiltration d’un culte sexuel de la haute société – mais l’objectif central est de découvrir ce qui est exactement arrivé à Sherlock mère n’a pas la même captivation.

Cela est principalement dû au fait que vous n’êtes au courant que de brefs aperçus de Mme Holmes, ce qui fait qu’elle se sent moins comme un personnage que comme un complot artificiel. Cela rend difficile de se soucier des détails de son destin tragique de toute façon, surtout quand il y a des fils d’histoire plus intéressants qui l’entourent. Afin d’informer le développement du personnage de Sherlock, le mystère central faiblit également à cet égard. Le jeune Sherlock d’une vingtaine d’années est présenté comme un novice, mais ses pouvoirs de déduction surnaturels sont toujours en vigueur dès le début. Il peut deviner toute l’histoire d’un personnage en jetant un coup d’œil aux fils de ses vêtements ou aux poches sous ses yeux, de sorte que vous n’ayez jamais l’impression qu’il se débrouille et trouve ce qui fonctionne lorsqu’il commence déjà le jeu en tant que super détective pleinement formé. . Il n’est peut-être pas toujours aussi distant ou raffiné que les anciennes incarnations du personnage, mais le chapitre un ne donne jamais l’impression que Sherlock était très différent dans sa jeunesse, ou que les événements du jeu ont informé son futur moi de quelque manière que ce soit – à part de ce qui se passe dans les dernières scènes.

L’ajout d’un acolyte différent ajoute une nouvelle ride qui explore la psyché tourmentée de Sherlock. Avant l’arrivée de John Watson, Sherlock avait Jon, son ami imaginaire. Le couple a été des compagnons constants depuis la mort du père de Sherlock alors qu’il était enfant, et il joue un rôle similaire à celui de Watson, agissant comme caisse de résonance, confident et boussole morale, tout en aidant sur les cas. Contrairement à Watson, cependant, Jon est un type un peu effronté qui a tendance à faire des bêtises. Il appelle affectueusement Sherlock « Sherry », et leur relation fraternelle ajoute une touche plus légère au sujet souvent sombre.

Cordona est un paradis pour les détectives après tout, regorgeant de meurtres, de vols, de complots alléchants et d’autres crimes odieux. La série Sherlock a présenté des zones assez vastes dans le passé, mais Chapter One suit les traces du jeu 2019 de Frogwares, The Sinking City, en vous offrant tout un monde ouvert à explorer. Il partage plus de points communs avec LA Noire que Grand Theft Auto, agissant essentiellement comme une scène élaborée pour divers cas, mais le monde ouvert ajoute un autre élément d’enquête à vos compétences sans être envahissant. Malheureusement, traverser les rues de la ville est odieux en raison du taux de rafraîchissement saccadé sur PS5. Ce n’est pas un problème à l’intérieur ou dans des zones plus petites, mais cela fait de la navigation dans le monde une corvée désagréable.

C’est dommage aussi, car Cordona est aussi un personnage en soi. Le premier chapitre se déroule à la fin des années 1800, de sorte que l’île a été colonisée de manière prévisible par l’empire britannique. Il en résulte une tension entre les habitants et le contraste frappant entre les différentes cultures et classes est tissé dans les cinq quartiers distincts de l’île. Les Britanniques vivent dans des quartiers riches où les rues sont bordées de manoirs opulents et ornées de l’Union Jack, tandis que le creuset de la population locale est entassé dans des cabanes claustrophobes, vendant des marchandises sur des marchés animés et travaillant pour les Britanniques dans des mines et des usines dangereuses. .

Il est décevant que cet aspect de Cordona ne soit pas abordé plus souvent dans l’histoire réelle du jeu, mais c’est peut-être pour le mieux, car le chapitre un trébuche régulièrement chaque fois qu’il tente d’aborder des sujets plus nuancés. L’un des premiers cas, par exemple, met en scène un homme trans que Sherlock se trompe fréquemment, même lorsqu’il l’appelle par le nom qu’il a choisi. Cela semble inutile car cela n’a aucune incidence sur le cas réel, mais Sherlock est également décrit comme un bon gars pour ne pas révéler que le personnage est trans à quelqu’un d’autre, presque comme Frogwares se tape dans le dos pour avoir fait la bonne chose dans un situation qu’elle a elle-même créée. Une autre affaire utilise l’agression sexuelle comme simple intrigue afin d’inciter à une décision morale difficile, et la recherche d’un camp de réfugiés africains dans la ville vous amène à demander des informations au premier PNJ noir que vous pouvez trouver. Il y a aussi quelques caricatures paresseuses, et Sherlock a l’habitude de faire des accents louches lorsqu’il est déguisé. Rien de tout cela ne se présente comme ouvertement malveillant, mais il est évident que le chapitre un – bien que le jeu le mieux écrit de Frogware à ce jour – soit parfois très, très stupide.

Comme les jeux précédents de la série, Chapter One excelle lorsque vous plongez dans les détails de la résolution de crimes. Le répertoire déductif de Sherlock vous offre une variété de façons de trouver la vérité, et il y a très peu de prise de main en cours de route. L’arpentage des scènes de crime est le plus simple du groupe lorsque vous rassemblez et interagissez avec différents indices, d’un couteau taché de sang à une lettre révélatrice. La capacité de concentration de Sherlock s’apparente à la « vision de détective » vue dans des jeux comme la série Batman: Arkham, vous permettant de découvrir des détails que d’autres personnes manqueraient, bien que cela soit le plus souvent utilisé pour suivre de manière fastidieuse les empreintes de pas. On vous demande généralement de recréer ce qui s’est passé en plaçant des mannequins dans l’esprit de Sherlock, un peu comme la façon dont des mystères similaires ont été résolus dans Return of the Obra Dinn. Les dossiers de Sherlock vous poussent dans la bonne direction avec des descriptions de personnages et des listes détaillées de toutes les preuves que vous avez recueillies jusqu’à présent, et vous pouvez utiliser le Mind Palace pour relier différents indices jusqu’à ce que vous ayez une image plus claire de ce qui s’est exactement passé.

Vous interrogerez également les suspects, écouterez les conversations pour filtrer les mots-clés précieux des conversations autrement non pertinentes, vous dirigerez vers les archives des journaux et de la police pour retrouver les personnes d’intérêt et revêtirez divers déguisements pour infiltrer des zones spécifiques et parler à certaines personnes. Il ne sert à rien d’essayer de tirer quoi que ce soit des clients intoxiqués du Drinking Dutchman sans d’abord s’habiller comme un marin.

Le manque de prise en main vous donne l’impression que vous arrivez à vos propres déductions et que vous démêlez vous-même chaque partie de l’affaire. C’est incroyablement satisfaisant, et Chapter One fait du bon travail pour s’assurer que chaque cas maintient son élan vers l’avant. Il y a toujours une description textuelle utile dans vos dossiers si jamais vous êtes bloqué, et les symboles rouges attachés aux indices vous permettent de savoir quand il y a plus à tirer d’un élément de preuve particulier sans donner trop de détails. Ce n’est pas toujours le plus intuitif, car vous passerez probablement un temps considérable à revenir dans les dossiers de Sherlock ou à consulter la section « Comment jouer » pour vous rappeler la signification de certains symboles. Certains indices refusent également d’apparaître à moins que vous ne les épinglez d’abord, les marquant essentiellement comme votre objectif actuel, ce qui semble être une étape supplémentaire superflue. Jon aurait été utile dans ces cas en tant que système d’indice naturel, mais les notes de son journal vous réprimandent simplement pour vous être trompé sans proposer de solutions.

Jon écrira aussi des choses méchantes sur vous si vous tuez quelqu’un. Contrairement à Sherlock Holmes et la fille du diable, qui comportait une série de séquences d’action médiocres, le chapitre un n’en présente qu’une, car vous êtes parfois enfermé dans une petite zone et obligé de combattre des vagues d’ennemis. Sherlock est équipé d’un seul pistolet et chaque arène de combat est remplie de dangers environnementaux identiques comme des tuyaux de vapeur et des lanternes. Vous pouvez simplement tuer tout le monde ou utiliser l’environnement pour étourdir et maîtriser les ennemis après un bref renversement de QTE.

Vous êtes récompensé par une minuscule somme d’argent supplémentaire si vous arrêtez des criminels plutôt que de les assassiner – et Jon ne vous réprimandera pas dans son journal – mais ce n’est guère une incitation à s’engager dans l’acte stéréotypé de restreindre les ennemis. Les seules choses que vous pouvez acheter avec l’argent que vous gagnez sont des meubles pour la maison de Sherlock et de nouveaux déguisements, mais vous pouvez louer ces derniers gratuitement, donc l’argent n’est pas vraiment nécessaire. Tuer tout le monde en vue ne rend pas le combat moins monotone, mais au moins, c’est beaucoup plus rapide. Vous pouvez également désactiver complètement le combat si vous préférez ne pas vous y engager.

Malgré ces problèmes, il est difficile de ne pas se laisser entraîner dans le réseau d’intrigues du chapitre un. Le mystère central se déroule sans incident jusqu’à ses derniers instants, mais les cas qui l’entourent sont toujours excellents et le rôle que vous jouez dans leur résolution est incroyablement gratifiant. Le monde ouvert est plus une toile de fond qu’autre chose, mais il élargit le jeu avec des dizaines de cas secondaires tout aussi séduisants que ceux de l’histoire principale. Sherlock Holmes: Chapter One peut parfois trébucher, mais cela gratte cette démangeaison d’enquête comme peu de jeux tentent même de le faire.