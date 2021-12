Sherlyn cherche à redevenir maman. Elle a déjà un rendez-vous pour le faire !

Tout semble indiquer que le célèbre actrice Sherlyn veut tomber enceinte une fois de plus et aussi, il a été annoncé qu’elle avait déjà une date limite pour y parvenir, quelque chose qui l’a sans aucun doute très excitée.

Il ne fait aucun doute que Sherlyn traverse l’un des meilleurs moments de sa vie et elle a annoncé qu’elle lui offrira bientôt un petit frère à André, son fils.

La vérité est que Sherlyn a surpris ses admirateurs en avouant qu’elle cherche à donner à son fils André un petit frère ou une petite sœur, et bien qu’en ce moment elle étudie la psychologie, elle a révélé qu’elle avait déjà un délai, comme objectif, pour tomber enceinte pour la deuxième fois.

Depuis ses réseaux sociaux, l’actrice a fait savoir le succès professionnel qu’elle a obtenu, en plus du fait qu’il est agréable d’être mère, et bien qu’il ait été extrêmement difficile de combiner son travail avec sa vie maternelle, en plus de l’école, elle y est parvenue Et surtout, il a eu de bonnes notes à la fin de son année scolaire.

Comme vous vous en souvenez peut-être, lorsque l’actrice a accueilli son fils André, la joie que la présentatrice éprouvait s’est révélée, puisque devenir mère était l’un de ses plus grands rêves.

Lors d’une rencontre avec la presse, Sher a révélé qu’elle songe déjà à retomber enceinte et à donner un petit frère à son petit fils et a annoncé que si elle n’atteint pas son objectif, elle n’insistera pas sur la question, car avec André, elle accompli son rêve.

Je mettrai les batteries pour 2022 et 2023, si cela ne se produit pas dans ces deux années-là, nous le laisserons pour la paix, mais bon, tout ce que Dieu veut ».

Il a également commenté qu’il aimerait que son deuxième bébé naisse selon la même méthode qu’André, puisqu’il le souhaite et le cherchera avec le même amour que son premier enfant.

Rappelons que l’actrice a subi une méthode de fécondation in vitro aux États-Unis, et ainsi, elle la pratiquera à nouveau pour redevenir maman.

Notamment, il a 36 ans et a une carrière extrêmement impressionnante dans le show business.

Il est né le 14 octobre 1985 à Guadalajara, Jalisco, cependant, il réside actuellement à Mexico.

Malgré son âge de 36 ans, Sherlyn se vante de son physique incroyable, ayant très bien récupéré depuis la naissance de son petit et a motivé les femmes à faire de l’exercice.