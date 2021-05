Sherlyn dénonce la soupe Suelta la pour avoir inventé les potins

. Sherlyn dénonce «Suelta la sopa» pour violence contre la femme et son fils

Sherlyn est l’une des célébrités qui répond le moins souvent aux rumeurs ou potins qui se tissent autour de sa vie privée, mais cette fois, montrant son agacement, l’actrice a publiquement grondé l’émission télévisée “Suelta la sopa”, pour avoir publié des commentaires connexes avec qui serait le père supposé de son fils André.

La star mexicaine a partagé une vidéo dans laquelle elle a reproché à l’émission Telemundo de l’avoir dérangée avec elle et son bébé et a accusé le programme d’avoir commis des actes de violence sexiste et de violence contre les droits de son bébé.

«Chers tous de Suelta la sopa, de nombreux messages me parviennent en ce moment qu’ils sont déjà à la recherche d’un autre père pour mon fils. Salut! Je ne sais plus si je dois rire ou pleurer », a déclaré Sherlyn, dans le clip.

La star du petit écran, qui au début de sa grossesse affirmait avoir réalisé son rêve d’être mère grâce à l’insémination artificielle, a attaqué Suelta la Sopa, soulignant que d’une part, ils veulent défendre le respect des femmes, et d’autre part, un autre sort avec des notes qui attaquent l’intégrité des personnes célèbres.

«Vous parlez toujours du fait que les femmes ne devraient pas être violées, encore moins les mineures. Mes chers, ce qu’ils font, c’est de la violence contre une femme et, surtout, de la violence contre l’intégrité et la dignité de mon fils, une note parlant d’un mineur, qui est si délicat, et qui à part est si bien légiféré aux États-Unis. États pour la protection des mineurs, je recommanderais ceci. Il y a tellement de bonnes choses dont on peut parler, il y a des choses positives à exalter chez les femmes, que je ne comprends pas ce qu’est le désir de continuer à nous faire du mal en tant que genre », a déclaré l’actrice de la telenovela Qu’est-ce qui arrive à ma famille ?.

Sherlyn est allée plus loin et de manière cinglante, a souligné que cela vaudrait la peine d’étudier et de vous éduquer pour ne pas finir par faire ce que fait cette émission de télévision.

Sherlyn se soulage et répond ainsi à ceux qui la lient à Peña Nieto | Suelta La Sopa Vidéo officielle de Telemundo Suelta La Sopa. Sherlyn répond ainsi à ceux qui ont inventé qu'Enrique Peña Nieto est le père de son bébé.

«Je suis très occupé à rédiger mes derniers travaux parce que j’étudie à l’université, parce qu’il est très bon d’étudier et de se préparer, précisément pour ne pas remplir les programmes avec des contenus qui n’ont pas de fondement, qui n’ont pas de source fiable, “dit l’heureuse mère.

Après avoir connu la vidéo, et loin de répondre directement aux accusations de violence contre les femmes portées par Sherlyn, le programme susmentionné a publié une note dans laquelle il assurait que l’actrice se laissait aller aux ragots qui indiquaient que l’ancien président du Mexique, Enrique Peñá Nieto, pourrait être le père de votre bébé. Ils ont également affirmé que la Mexicaine présumait qu’elle allait à l’école, mais n’a rien dit au sujet de ses plaintes.