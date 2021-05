Sherlyn veut redevenir maman – El Sol de México

Près d’un an après la naissance de son fils André, Sherlyn se sent déjà prête pour une deuxième grossesse, comme elle l’a révélé lors d’une diffusion en direct sur son compte Instagram, où elle abordait le sujet des méthodes de procréation assistée.

L’actrice a déclaré qu’elle se sentait en très bonne santé depuis qu’elle a donné naissance à son bébé, afin qu’elle puisse répéter le processus dans un proche avenir.

«J’explore sérieusement la possibilité de redevenir mère par cette même méthode, peut-être à la fin de l’année ou au début de la suivante, afin de ne pas attendre si longtemps entre un bébé et un autre», a-t-elle déclaré.

Au cours de la conférence, elle était accompagnée de deux médecins de la clinique de fertilité où elle a effectué son processus, qu’elle a remercié pour le bon traitement qu’elle a reçu.

De même, elle en a profité pour dire à ses followers de ne pas avoir peur d’utiliser ces méthodes pour devenir mères, et si elles n’ont pas encore de partenaire, c’est une option sûre pour atteindre leur objectif.

«Il y a d’autres options, tu n’as pas à mettre de côté ton rêve d’être mère, je suis dans presque un an de devenir mère, ce qui est la meilleure chose qui m’est arrivée dans la vie, ma vie a radicalement changé depuis la femme que j’étais il y a un an, mais je peux vous dire que je suis rassasiée, heureuse, éveillée, et ayant su que l’expérience et le voyage allaient être si merveilleux, j’aurais été enceinte depuis longtemps. “