Sherman, PDG de GameStop, démissionne

Le PDG du géant de la vente au détail GameStop, George Sherman (photo), quittera l’entreprise d’ici juillet de cette année.

Dans un avis aux investisseurs, la société a déclaré qu’il démissionnerait le 31 juillet 2021 ou plus tôt si quelqu’un se trouvait pour remplir ses chaussures. Cela fait suite à des informations selon lesquelles GameStop était à la recherche d’un nouveau directeur général, qui a éclaté la semaine dernière. Sherman a assumé le rôle de PDG en avril 2019.

Cette nouvelle fait suite à la démission du CFO Jim Bell en février, bien qu’il semble qu’il soit expulsé, tandis que GameStop a également récemment embauché Amazon et Google vétérinaire Jenna Owens en tant que nouveau COO.

“GameStop apprécie le leadership précieux que George a fourni tout au long de son mandat”, a déclaré le nouveau président du conseil d’administration, Ryan Cohen.

“Il a pris de nombreuses mesures décisives pour stabiliser l’entreprise pendant les périodes difficiles. La société est beaucoup plus forte aujourd’hui qu’à son arrivée. Sur une note personnelle, je tiens également à remercier George d’avoir noué des partenariats importants avec les nouveaux administrateurs et dirigeants qui ont rejoint GameStop Ces derniers mois.”

Sherman a ajouté: «Je suis très fier de ce que nous avons accompli à GameStop au cours des deux dernières années, y compris pendant la difficile pandémie de COVID-19. Ce fut un privilège de diriger autant d’individus dévoués et talentueux, qui possèdent collectivement une immense passion pour l’industrie du jeu. Nous avons contribué à apporter stabilité et force à l’entreprise, notamment en dé-densifiant l’empreinte de nos magasins, en réduisant les coûts et la dette et en stimulant la croissance du commerce électronique. Je veux également profiter de cette occasion pour remercier notre conseil d’administration pour toute sa collaboration et son soutien.

