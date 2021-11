Sherri Shepherd sera de retour en tant qu’hôte invitée de « The Wendy Williams Show »

*Sherri Berger a été sollicité pour revenir à l’hôte invité « The Wendy Williams Show » au milieu des problèmes de santé persistants de Williams.

Shepherd reprendra le populaire talk-show de jour du 13 au 17 décembre, rapporte le New York Daily News.

« J’ai été ravi d’apprendre que ma semaine d’accueil en novembre a été si bien accueillie par les fidèles téléspectateurs de cette émission », a déclaré Shepherd. « Ce n’est pas facile de faire ce que Wendy a fait avec succès pendant tant d’années. Je suis reconnaissant à Wendy, à toute l’équipe de Wendy Williams et aux fans de Wendy de m’avoir fait confiance pour accueillir une autre semaine. C’est un rêve devenu réalité, et j’ai hâte de ramener ma marque d’invités flirty-funs, fabuleux et d’excitation de bien-être à mon retour en décembre.

Producteur exécutif de l’émission David Perler a déclaré: «Sherri convient parfaitement à l’émission et elle s’engage avec nos téléspectateurs avec ses conversations pertinentes et son point de vue unique sur les sujets les plus brûlants. Nous sommes très heureux de l’accueillir à nouveau et avons hâte de voir ce qu’elle apportera à nos téléspectateurs et à nos stations partenaires cette fois-ci !

Wendy Williams ne devrait pas revenir de sitôt dans son talk-show de jour bien-aimé. Selon les producteurs de l’émission, les hôtes invités continueront de le remplacer pendant qu’elle prend du temps pour se concentrer sur sa santé.

Au milieu de sa pause, Williams a rompu son silence et a publié une déclaration le 8 novembre, mais est restée timide sur son état de santé.

« COMMENT VAS TU’? VOUS ME MANQUEZ TOUS ! », a-t-elle commencé sa déclaration via Instagram. « Comme tout le monde le sait, ma santé a été un sujet brûlant. Je progresse, mais ce n’est qu’une de ces choses qui prend plus de temps que prévu.

Dans son message, Williams a également félicité ses hôtes invités, déclarant: «Je tiens à remercier tout mon personnel et nos hôtes invités d’être intervenus pendant que je ne peux pas être là.

S’adressant directement à ses fans, Williams a ajouté : « J’ai entendu vos prières et vos commentaires et je ressens tout l’amour ! Tu es tout pour moi. Je fais tout ce que je peux pour retourner au travail », a-t-elle poursuivi, ajoutant que cependant, pour le moment, « Wendy doit se concentrer sur Wendy. »

Williams serait aux prises avec les complications de la maladie de Graves et se remettrait d’un cas révolutionnaire de COVID-19. Elle s’est également volontairement enregistrée à l’hôpital Beth Israel pour des soins psychiatriques.

En son absence, de nombreux hôtes ont pris le relais, dont Léa Remini, Whitney Cummings, Dulcé Sloan, Michelle Buteau, Mme Pat, Michael Rapaport, Bill Bellamy, Jerry Springer, Steve Wilkos, Gros Joe, Rémy Maman, Bevy Smith, Elizabeth Wagmeister, Devyn Simone et Michael Yo.