Sherrod Brown dit que les Stablecoins ne sont ni décentralisés ni transparents

Le Sénat américain a tenu une autre audience sur les pièces stables une semaine seulement après avoir terminé la première audience du comité de la Chambre qui comprenait des dirigeants de crypto. Alors que la conversation entre les membres du comité des services financiers de la Chambre et les responsables de la cryptographie était amicale, l’audience du comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines du 14 décembre a été controversée.

Le public s’est concentré sur le fonctionnement des pièces stables, la façon dont les utilisateurs de crypto les utilisent et leurs risques. Lors de la session, le président du comité, Sherrod Brown, qui est également sénateur de l’Ohio, a déclaré que les pièces stables ne sont ni décentralisées ni transparentes. Selon lui, quiconque injecte de l’argent dans des pièces stables court le risque de ne jamais le récupérer.

En particulier, le sénateur Brown est un critique de longue date des pièces stables et fait pression sans relâche pour la réglementation des émetteurs de pièces stables comme Circle et Tether. Par exemple, il a envoyé une lettre aux émetteurs et aux bourses de stablecoin tels que Coinbase, Gemini, Binance.US et Paxos leur demandant de fournir des informations sur la façon dont ils protègent leurs consommateurs et investisseurs contre les risques liés aux stablecoin.

En plus de Brown, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren a critiqué les pièces stables en déclarant :

Les Stablecoins présentent des risques pour les consommateurs et pour notre économie. Ils soutiennent l’une des parties les plus louches du monde de la cryptographie, DeFi, où les consommateurs sont le moins protégés contre les arnaques. Nos régulateurs doivent prendre au sérieux la répression avant qu’il ne soit trop tard. pic.twitter.com/hMOT1HIQgn – Elizabeth Warren (@SenWarren) 14 décembre 2021

Supprimer ou encourager l’innovation ?

Cependant, tous les membres du comité n’avaient pas une perspective baissière sur les pièces stables. Par exemple, le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey a déclaré que les pièces stables sont une roue dentée vitale dans l’écosystème crypto.

Il a noté que les pièces stables offrent d’énormes avantages potentiels, notamment des vitesses de paiement plus rapides, des coûts de paiement inférieurs, un accès élargi au système de paiement et une capacité de planification.

Toomey a appelé le Congrès à introduire des réglementations sensées qui n’étouffent pas l’innovation dans l’économie numérique en évolution, car la répression du secteur saperait la compétitivité du pays.

Il a exhorté les autres membres du comité à reconsidérer leur position ferme sur les pièces stables, en déclarant :

Ayons l’humilité de reconnaître que nombre de nos opinions sur la manière dont les services financiers sont fournis et sur le fonctionnement des investissements deviennent rapidement obsolètes.

Cette nouvelle intervient alors que les pièces stables continuent de faire l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs du monde entier. La semaine dernière, l’Agence des services financiers du Japon (FSA) a révélé qu’elle cherchait à proposer une législation qui limiterait l’émission de pièces stables aux banques et aux sociétés de virements électroniques.

