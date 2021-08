Shershaah: Sidharth Malhotra explique l’expérience et le conflit éprouvants pour les nerfs en tant qu’acteur

in

Malhotra a également ajouté qu’il aurait peut-être fallu beaucoup de temps pour mener à bien le projet, il était satisfait du résultat final. (Crédit photo : Twitter/SidharthMalhotra)

L’acteur Sidharth Malhotra, qui incarne le capitaine Vikram Batra dans le prochain biopic Shershaah, se sentait en conflit avec le sens des responsabilités envers le héros de la guerre de Kargil et sa famille. L’acteur de l’étudiant de l’année a déclaré à Indian Express Online qu’il ne faisait peut-être que son travail d’acteur, mais pour les membres de la famille de Batra, qui lui permettaient d’utiliser leur histoire, c’était bien plus qu’une entreprise commerciale.

Le film, réalisé par Vishnu Vardhan, a duré près de quatre ans. Malhotra a rencontré le jumeau du héros de guerre, Vishal, mais n’avait pas de scénariste pour le scénario, de réalisateur ou même d’équipe de production pour le projet. Mais il savait que ce n’était pas une histoire qu’il pouvait laisser passer et a commencé à travailler sur le fil du projet pour porter au grand écran la vie du soldat charmant et courageux.

Lors du lancement de la bande-annonce du film, l’acteur a laissé échapper ses émotions et a déclaré que les lieux pouvaient sembler pittoresques, mais en 1999, c’était un véritable champ de bataille, ajoutant qu’il était très émotif et a déclaré que le projet était quelque chose qui le passionnait vraiment.

Malhotra a également décrit à quel point il s’est senti bouleversé lors de sa visite à la maison du soldat martyr alors qu’ils tiraient à Palampur. Il a dit qu’il avait déjà rencontré les membres de la famille mais que c’était la première fois qu’il leur rendait visite à la maison. Décrivant la maison, Malhotra a déclaré que la famille avait transformé le premier étage en un musée qui abritait les effets personnels du capitaine Batra, y compris son appareil photo, ses vêtements, son journal et ses médailles.

L’acteur a déclaré qu’il s’était rendu compte après avoir rencontré la famille que ce n’était pas seulement un film – les cinéastes racontaient l’histoire de leur fils et c’était une grande responsabilité. Malhotra a également ajouté qu’il aurait peut-être fallu beaucoup de temps pour mener à bien le projet, il était satisfait du résultat final.

