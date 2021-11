Sherwood claque ce que Conte a apparemment déjà fait à Tottenham

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Tim Sherwood a critiqué Antonio Conte pour avoir apparemment interdit certains produits alimentaires à Tottenham comme « un tas de bêtises », comme il l’a dit à Premier League Daily.

L’ancien patron des Spurs s’est moqué de l’idée et a suggéré qu’il ne pensait pas que l’interdiction de tels condiments entraînerait les joueurs à se passer les uns aux autres et à marquer des buts.

Afin d’améliorer l’alimentation des joueurs, Conte a interdit des choses comme le ketchup, la mayonnaise et l’utilisation d’huile et de beurre, comme l’a rapporté l’Athletic

Il s’agit clairement d’améliorer le régime alimentaire des joueurs, leur capacité à avoir un peu plus d’énergie et, tout simplement, à être plus maigres sur ce terrain.

Avec les exigences élevées de Conte, ces joueurs des Spurs vont avoir besoin de chaque centimètre carré de ce qu’il demande parce que c’est soit son chemin, soit le grand chemin.

Mais Sherwood n’avait apparemment rien de tout cela, alors qu’il publiait cette réponse au changement de règles supposé de Conte.

« Eh bien, ne sous-estimez pas l’interdiction du ketchup et de la mayonnaise, car ils commenceront tout d’un coup à se passer le ballon et à marquer des tas de buts », a déclaré Sherwood.

« C’est normalement le secret. Non, quel tas de bêtises.

Ce n’est pas quelque chose que Conte fait pour les joueurs des Spurs et uniquement pour les joueurs des Spurs.

Mais une route qu’il a parcourue dans des clubs précédents, comme la Juventus, Chelsea et l’Inter.

Les résultats sont là pour tout le monde, en ce qui concerne les titres qu’il a remportés et la forme physique dans laquelle se trouvaient ses joueurs.

Quand un joueur comme John Terry, qui était vers la fin de sa carrière, dit qu’il était à son meilleur sous Conte, alors cela en dit long, comme il l’a posté sur Twitter.