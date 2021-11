Sherwood dit que le joueur de Tottenham remettra en question le contrat de Conte

Photo de Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via .

Tim Sherwood a affirmé que Harry Kane remettrait en question le contrat signé par Antonio Conte à Tottenham, comme il l’a dit à Premier League Daily.

L’ancien patron des Spurs a suggéré que Kane remettrait en question la vision « à long terme » de Conte en disant « vous n’allez pas être ici dans 18 mois », en ce qui concerne leur tentative de remporter le titre de Premier League.

STEVEN GERRARD À ASTON VILLA SE TROUVE.

BridTV

6566

STEVEN GERRARD À ASTON VILLA SE TROUVE.

898926

898926

centre

13872

Conte a signé un contrat de 18 mois dans le nord de Londres et il peut ajouter 12 mois supplémentaires s’il exerce cette option.

Il y avait eu des rumeurs bien documentées cet été selon lesquelles Kane voulait quitter les Spurs, mais malgré tout le drame entourant le moment où il aurait dû ou non se présenter à l’entraînement, il est resté sur place.

Nuno Espirito Santo était dans la pirogue cet été, et même s’il a été remplacé par Conte, Sherwood pense toujours que Kane veut partir.

« Harry veut partir, pas à cause d’Antonio Conte, pas à cause de Jose Mourinho », a déclaré Sherwood. « Pas à cause de Nuno, mais parce qu’il ne pense pas que le club puisse gagner.

« Un seul joueur ne les fera pas gagner. Antonio pourrait penser « tu ne veux pas jouer pour moi fils ». Si je suis Harry Kane, alors je dis « vous n’avez signé qu’un contrat de 18 mois ».

« Allons-nous gagner et je veux dire gagner la Premier League ? » Parce que c’est ce que veut faire Harry Kane. C’est ce qu’il veut quitter le club de football pour aller à Manchester City. Il veut gagner la Premier League.

« Allons-nous le faire dans 18 mois ? Vous n’allez pas être ici dans 18 mois, alors je vais lui poser la question. « Où est votre vision à long terme du club de football lorsque vous vous engagez pour 18 mois ? »

« ‘J’ai été ici. Je suis ici depuis de nombreuses années et j’ai rendu de bons services au club de football. Ne pensez-vous pas qu’il est bon que je parte ? Je lui poserais la question.

Photo de Julian Finney/.

Eh bien, il semble que Manchester City va encore frapper à la porte de Tottenham pour Kane en janvier, selon ESPN.

Conte a prouvé dans le passé que si vous n’êtes pas avec lui, alors il vous expulsera, peu importe qui vous êtes.

Et Kane pourrait découvrir que cela se produira avec lui, pendant la fenêtre de transfert d’hiver, s’il montre le moindre signe de vouloir partir.

Si cela se produit, cela ne fera que poser la question de savoir pourquoi les Spurs ne se sont pas débarrassés de lui cet été, car cela a été un scénario problématique pour tous.

Dans d’autres nouvelles, Rapport: les clubs veulent signer le joueur le plus habile d’Arsenal, la position des Gunners